◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点1を挙げた。

MF伊東は1―2とリードされた後半21分、FW前田との交代でピッチに登場。2列目の右に入り、縦への推進力を生かしからのクロスなどで終盤の反撃の中心となった。同43分には右CKをFW小川の頭に合わせ、MF鎌田の同点ゴールも生んだ。「負けてる状況だったので、ゴールに絡んでチームを勝ちまでもっていくところで、最低限の仕事はできた。自分が入ってからうまくチャンスをつくれた」と振り返り、「スペースで受けて、見ていて相手が寄せてこないと思ったので、抜ききらずにクロスを上げたり、裏へ抜けてクロスを上げて狙っていければと。そこからのCKでゴールが生まれたのでよかった」と話した。

同点の起点となったCKについては、それまで真ん中やファーを狙っていたのを「マイナスに速い落ちるボールを蹴った。小川はあそこから決めるのが得意なんで」と明かした。結果的には小川のヘディングボールが当たった鎌田のゴールとなってアシストはつかず「後から知って、まあいいかなという感じでした」と笑った。

ベンチには負傷で無念のチーム離脱となったMF遠藤の背番号「6」のユニホームが掲げられた。また、ミーティングでは遠藤からのビデオメッセージが3分ほど流れ、「みんな気が引き締まったのでは」という。ビデオメッセージで遠藤は「俺のために頑張るとか言わなくていい」と話していたそうで、伊東は「航だけじゃなくて薫（三笘）だったり拓実（南野）だったり、いろんな選手がケガでできないというところで、一緒にずっとやってきた仲間の分も頑張んなきゃと思います。自分たちのためにというか、日本のために頑張るのは変わらないんで、そこをできればいいかなと思ってます」と決意を示した。