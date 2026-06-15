◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。2度先行されながらも追いつき2−2のドロー発進となった。

負傷で離脱したMF遠藤航（リバプール＝33）から主将を引き継いだDF板倉滉（29＝アヤックス）はこの日は出番なし。14日に日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで公開された遠藤の離脱が伝えられたミーティング映像の中で自身が涙の決意表明を行った場面について説明した。

新主将としてのあいさつで10秒ほど絶句した場面について「泣きました。ごめんなさい」と回顧。「もちろん泣きたくはなかったですけど、ちゃんと（自身の思いを）伝えたかったという思いもありました」と振り返った。

また、離脱する遠藤とは「たくさんコミュニケーションを取れたかと言われればそういうわけではなかったので」と説明。「彼のこのW杯への思いというのは自分も凄い分かりますし、自分自身もこのW杯にかけていた部分というのは非常に大きいので。（涙が）勝手に出てきたというか」と振り返った。

新主将に指名されたことには「責任とこの覚悟を持って引き受けさせてもらいました。もちろんそんな簡単な仕事ではないですし、一発目から自分がキャプテンでやっていかないといけないとなると」と重圧も告白。それでも「日を追うごとに自分が結果を出すことで信頼というのは得られると思うので、自分の中でチームのためにやらないといけないことは全部やりたいなと思うし、そこに対して後悔したくないので」と言葉に力を込めた。