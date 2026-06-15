W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。2-2で格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。Jリーグで監督経験のある元指揮官は辛口評を織り交ぜながら試合を振り返った。

W杯グループ初戦、格上のサッカー大国オランダ相手にしぶとく追いつき、最低限の勝ち点1。まずまずのスタートを切った日本の戦いぶりは、英放送局「ITV」でも注目を集めた。番組に登場したのは、元横浜F・マリノス指揮官のアンジェ・ポステコグルー氏。サッカー専門Xでは解説シーンが公開された。

終了間際の同点ゴールについて「ある意味で日本にとっては唐突に訪れたようにも見えました。あの時点ではまだ目が覚めていないようでした」とMCに尋ねられたポステコグルー氏はその言葉に頷きつつ、日本の独特な戦いぶりに視線を向けた。

「ええ、そこが私のもどかしいところなんです。彼らは失点すると、突如として本来の能力を発揮し始め、ボール保持時もずっと積極的になります。そして突然、オランダに揺さぶりをかけ始める」

「私としては、『それを最初からやってくれよ』と言いたいわけです」

ただ、「彼らは試合を通じてハーフスペースを非常にうまく突いていました」とも主張。オランダを苦しめたのは間違いないようで「これで日本は試合に引き戻されました。さっきも言ったように、私にとってのもどかしさは、彼らには今日見せた以上の実力があるということです」とポテンシャルに期待を寄せた。

オランダ相手に勝ち点1を奪った事実に改めて目を向けた元J監督は「彼らは、今日見せた姿よりもずっと勇敢になれるはずです」と躍進へエールを送っていた。



（THE ANSWER編集部）