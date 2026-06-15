アップルは、新たなAI機能「Siri AI」とアップグレードされた「Apple Intelligence」の詳細を明らかにしました。

2026年秋にリリースされる「iOS 27」の新しいAI機能の多くは、アップルのAI機能に対応するハードウェア、たとえば「iPhone 15 Pro」などでも動作します。一方、今回発表された新しいオンデバイスモデルについては、より高い要件が設けられています。

具体的に必要なスペックは以下のとおりです。

「iPhone 17 Pro」または「iPhone Air」 M4以降を搭載し、メモリ12GB以上の「iPad」 M3以降を搭載し、メモリ12GB以上の「Mac」

これまでApple Intelligenceは最低8GBのメモリを必要としていましたが、iOS 27の新しいオンデバイスモデルを動かすには12GBのメモリが必要になります。そのため、たとえば標準モデルのiPhone 17はメモリが8GBしかないためサポート外です。

サポート非対応のiPhone、iPad、Macを使っているユーザーでも、iOS 27のAI機能は利用できますが、その場合はPrivate Cloud Computeに依存するため、オンデバイス版よりも動作が遅くなります。

アップルの最新AIを存分に使うには、ハードウェアの更新も視野に入れたいところです。

Source: 9to5Mac

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