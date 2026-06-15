地味に便利なヤツぅぅぅ♡【Can★Do】プチストレス解消！「便利グッズ」をチェック

【Can★Do（キャンドゥ）】には、日々のちょっとしたストレスを解消してくれる「便利グッズ」が充実。しかし、店内にはさまざまなジャンルの商品がところ狭しと並んでいるため、自分で見つけるのは難しいと感じる人も多いはずです。そこで今回は、100均マニアが見つけた便利アイテムをまとめました。

1人でもしっかり測定できる

「1人で測れるボディサイズ測定メジャー」は、二の腕や手首など、1人では測りにくい部位の測定で役立つアイテム。基本的な機能は通常のメジャーと変わりませんが、特徴的なのがメジャー固定機能です。測定したい部位にメジャーを巻き付けたら、先端をフックに引っ掛けて固定できるようになっています。そのため、手首などの部位も1人で簡単に測れて便利です。

防災リュックに今すぐ追加！

自宅の防災リュックや備蓄アイテムにぜひ加えてほしいのが、長期保存できる「備蓄用ウェットティッシュ」です。未開封の場合、製造日から7年間も保存できます。ウェットティッシュがあれば、断水時に手を洗えないときなどに役立つため、複数個まとめて用意するのがおすすめです。

地味なイライラとさようなら

「貼るだけポケット」は、手持ちのバッグやリュックの中に貼り付けるだけで、簡易ポケットが作れるアイテム。ペットボトルやマイボトル、折り畳み傘などを立てて入れられるため、バッグの中で倒れてしまったり、ほかの持ち物とごちゃごちゃになったりするのを防いでくれます。ポケットは面ファスナーで取り付けるため、使わない場合は外しておけば邪魔にもなりません。

お出かけ前や帰宅後にサッときれいに

玄関前やクローゼットに置くと便利な「衣類用クリーナー」。衣類に着いた糸くずや髪の毛を、外出前にサッと取り除いたり、帰宅後すぐにホコリや花粉を取り除きたいときに活躍します。@nanaironotobira2さんによると「カーペット用より粘着力がソフトで衣類に優しい感じ」とのこと。大事な衣類にも安心して使えそうです。

【Can★Do（キャンドゥ）】の「便利グッズ」は、日常生活に隠れるプチストレスの解消に大活躍！ 気になる人は、さっそく取り入れてみて。

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※こちらの記事では@100kin_mag様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる