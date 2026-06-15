◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

８大会連続８度目のＷ杯出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた。

後半５分、右クロスからＤＦファンダイクにディングで先制点を奪われた。後半１２分に左サイドの崩しからＭＦ中村敬斗が右足の豪快シュートで同点ゴールを挙げた。後半１９分にＦＷシュメルビルに勝ち越しゴールを献上。敗戦ムードが漂った後半４４分に右ＣＫからＦＷ小川航基が頭で合わせると、ＭＦ鎌田大地の頭に当たって同点ゴールを決めた。

Ｗ杯デビューしたＭＦ佐野海舟（マインツ）はボランチでフル出場。「チーム全員で闘って、最後に引き分けに持っていけたのは、初戦勝ちたかったけど、プラスかなと思う。次にすぐ切り替えてやっていきたい」と話した。

◆佐野に聞く

―自身初のＷ杯に臨んだ。

「Ｗ杯の大きさをこの合宿でいろんな面で感じたし、それをしっかりプレーに出そうと思ってやった。まだまだできると思うし、次に向かってやっていきたい」

―自身が手応えを感じた部分は。

「個人的には全然ダメだった。チームとしてはとても良かった。もっと自分のできることを増やしてやっていきたい」

―後半にかなり試合が動いたが、どんな指示を受けてピッチに入ったか。

「失点しても崩れることがないようにと意識してたし、しっかり体現できた。次につながる試合になった」

―次戦に向けて。

「本当に次が大事。まだ何も決まってないので、次に向けてチーム全員でまたイチからやり直してやっていきたい」