オランダ戦は劇的ドローで勝ち点1

日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

2度のビハインドとなった展開で、森保ジャパンは追い付いて勝ち点1をもぎとった。北中米W杯のメンバー26名に入っていたものの、大会開幕直前に負傷でチームを離れることになった前キャプテンのMF遠藤航は、試合終了直後に自身の公式「X」に「よく追い付いた」と綴った。

カタールW杯後からキャプテンとして森保ジャパンを引っ張ってきたものの、負傷の影響で3度目のW杯を戦うことがかなわなかった遠藤は、「よく追い付いた 次勝とう」と、拍手の絵文字と炎の絵文字を加えてポストした。

この試合の日本のベンチには「ENDO」のネームが入った背番号6のユニフォームも飾られており、チームを離れたものの今も遠藤がチームの一員として共闘していることが印象づけられた。この先、チュニジア、スウェーデンとの戦いが控える日本だが、遠藤の思いも背負って、まだ見ぬ景色を見に行く。（FOOTBALL ZONE編集部）