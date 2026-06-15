「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。

敗戦危機だったが、後半４４分に小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に触れ、同点弾。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。

試合後には主将の板倉滉が、試合４日前に無念の離脱となった遠藤航（リバプール）のユニホームを掲げた。日本のベンチには遠藤航の背番号６が入ったユニホームが掲げられ、一丸で難敵オランダと激闘を繰り広げた。

遠藤ユニを掲げた板倉は「本人のことを思うと残念に思う。キャプテンとしてずっと引っ張ってきたひとり。キャプテンとして３年半、いろいろ背負うものもあったと思う。このタイミングで怪我で離脱というのは悔しいと思う。遠藤さんの分も頑張るというところは大会で見せていけたら」と思いやった。

仲間の前では語らずに離脱した遠藤だったが、板倉は「航君からもビデオメッセージが届いてチームの士気も一個上がった。そういう意味で一緒に戦おうと」と明かした。試合前々日に届けられたというビデオメッセージはミーティングで共有され、「航君の思いというところですね。それを聞かせてくれたし、自信を持って戦ってくれと言っていたので」と語った。

南野、三笘も怪我でメンバーを外れており「遠藤さんだけでなく、けがでメンバー入りできなかった人は他にもたくさんいる。そういう人たちの分も背負って戦わないといけないし、結果を出すということがその人たちにとっても嬉しいことだと思うので結果を出せたら」と力を込めた。