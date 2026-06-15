「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」……。子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。文章の専門家・山口拓朗氏が著した『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊。今回は、本書の中から、家族や友達同士でもりあがれる「語彙力」が身につくゲームを紹介します！ ぜひ皆さんでやってみてください。

気持ちを表すことばをたくさん知っておこう

拙著『こども言語化大全』は小学生でもできる言語化力が上がるゲームを22個、載せています。

今回は、言語化力の3要素「語彙力」「具体化力」「伝達力」の中の「語彙力」がアップする「いろいろ！ 気持ちことばコレクション」を紹介したいと思います。

これは気持ちを表す類語を次々に出していく遊びです。

表現の引き出しが増えるため、作文がいつも「楽しかった」「うれしかった」など同じ表現ばかりになってしまうお子さんに特におすすめです。

このゲームのよいところは、類語辞典などを使い知識としてインプットしていくのではなく、遊びを通して「同じ気持ちを表すことばは、実はこんなにあるんだ！」ということに自然と気づける点にあります。

楽しみながら「その表現いいね」「この場面にぴったりだ！」と思えたとき、それは新しい発見となり、詰め込み式ではない、真のインプットがかなうのです。

また、出てきたことばを比べることで、意味の違いや使う場面の違いも自然と学べます。

このゲームの効果は主に次の4つです。

・作文がうまくなる

・表現の引き出しが増える

・人の気持ちを想像する力が育つ

・ことばの差異を理解できるようになる

早速みんなでやってみましょう。

「いろいろ！ 気持ちことばコレクション」の遊び方

遊び方（ルール）

1 お題を決める

◆親を決めて、親が「気持ちを表すことば」のお題を出そう。（例：楽しい、感動するなど）

2 似たことばをみんなでいっせいに言う

◆「せーの！」でお題と似たことばに言いかえよう。（例：楽しい→「ワクワクする」「心がはずむ」「いい思い出になる」など）

◆親も参加するよ。

◆知らないことばや似ていないと思ったことばは、みんなで意味を調べてみよう。

3 最後まで言えた人が勝ち

◆「せーの！」をくり返して、ほかの人が答えられなくなるまで言えた人が勝ち！

◆親を交代してどんどん遊ぼう。

気持ちことばのいいかえ例

本書には、たくさんのことばのいいかえ例を載せていますが、たとえば、「うれしい」「悲しい」だけでもこんなにあります。それに気づくことができるといいですね。

◆うれしい

ニコニコする／ルンルンする／ごきげん／心がはずむ／いい気分／笑顔になる／舞い上がる／心が温かくなる／テンションが上がる／有頂天になる／幸せ／にんまりする…

◆悲しい

切ない／泣きたい／涙が出る／心が痛む／しょんぼりする／落ち込む／やりきれない／心が沈む／どんよりする…

＊本記事は、山口拓朗著『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）を抜粋・編集したものです。