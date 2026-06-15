「日本はとんでもないチームだ」「ベスト16で終わる国じゃない」２度追いついた森保Jにオランダファンが脱帽！「セットプレーも強いのか」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループF第１戦で、オランダ代表と対戦した。
スコアレスで迎えた50分にセットプレーの流れからフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれて先制されるも、57分に中村敬斗の見事な一撃で試合を振り出しに戻す。
64分にはクリセンシオ・サマービルにネットを揺らされて再び勝ち越されたが、89分に追いつく。途中出場の小川航基のヘディングシュートが鎌田大地に当たってゴールに吸い込まれた。このまま２−２のドローに持ち込んだ。
強豪相手に互角の戦いを演じた森保ジャパンに対して、対戦国オランダのファンは脱帽。SNS上では、「日本はとんでもないチームだ」「彼らの激しさに驚かされた」「かなり互角のレベルだった」「W杯ベスト16で終わる国じゃない」「セットプレーも強いのか」「日本の戦いぶりは見事だった」といった声があがっている。
日本は次節、20日にチュニジアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
スコアレスで迎えた50分にセットプレーの流れからフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれて先制されるも、57分に中村敬斗の見事な一撃で試合を振り出しに戻す。
64分にはクリセンシオ・サマービルにネットを揺らされて再び勝ち越されたが、89分に追いつく。途中出場の小川航基のヘディングシュートが鎌田大地に当たってゴールに吸い込まれた。このまま２−２のドローに持ち込んだ。
強豪相手に互角の戦いを演じた森保ジャパンに対して、対戦国オランダのファンは脱帽。SNS上では、「日本はとんでもないチームだ」「彼らの激しさに驚かされた」「かなり互角のレベルだった」「W杯ベスト16で終わる国じゃない」「セットプレーも強いのか」「日本の戦いぶりは見事だった」といった声があがっている。
日本は次節、20日にチュニジアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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