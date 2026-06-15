「自滅を招いた」2度のリードを失ったオランダ代表に母国メディアが疑問視 日本に対する“弱腰采配”を批判「なぜ突然、極端な5バックに？」
小川の強烈なヘディングで同点とした日本。オランダにとってこの1点がいかに重いものだったかは、ファンダイクの表情が物語る(C)Getty Images
日本にとっては貴重な勝点獲得、かたやオランダにとっては避けたかった勝ち点の喪失となった。
北中米ワールドカップ（W杯）F組の日本代表とオランダ代表の一戦が現地時間6月14日に行われ、2−2の引き分けに終わった。
【動画】中村敬斗の右足！ 小川航基のヘディング！！ オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る
先手を取ったのは、オランダだった。主導権を握りながらスコアレスで折り返した後半の立ち上がり51分にセットプレーのセカンドボールを拾ったライアン・フラーフェンベルフのクロスボールに、攻め残っていたフィルジル・ファンダイクがヘディングで合わせて先制した。
相手の十八番とも言える形で失点を喫した日本だったが、ここから粘りを見せる。57分、左サイドでキープした久保建英から、中央でボールを受けた中村敬斗が鋭いフェイントで相手DFを外して右足を一閃。ニアに飛んだボールが鎌田大地に当たって、GKの指先をかすめてネットを揺らした。
64分にオランダがクリセンシオ・サマーフィルのゴールで勝ち越された日本だったが、後手に回らずに伊東純也、小川航基ら攻撃的なタレントを投入。前線に厚みを持たせ、時間が進むにつれて守勢に回っていった相手を押し込んでいく。そして、85分にCKで小川が強烈なヘディングシュートをねじ込んで同点。なんと2度のビハインドを追いついて見せたのだ。
結局、試合は2-2で終了。度重なるリードを保てず、勝ち点3をまさしく眼前で失ったオランダには、国内メディアから辛辣な意見が飛び交った。80分過ぎになって完全に逃げ切り体制に入り、弱気にも守勢に回ってしまった戦術を「深いところ守備陣形を敷いたことで自滅を招いてしまった」と嘆いた専門メディア『Voetbal Primeur』は「クーマン監督は落第点だ」と糾弾。弱腰とも言える采配を振るった63歳の智将の手腕を厳しく断じた。
「なぜ突然、極端な5バックの守備に徹したのだ？ クーマンは日本との初戦というワールドカップの行く末を占う試練を成功だったと振り返ることができるだろうか？ 率直に言えば、『振り返れない』というのが結論だ。5人の交代選手を投入したことでチームが強くなったとは到底言えず、その責任は監督自身にある」
貴重な1ポイントを持ち帰って笑顔も見られた日本のイレブンとは対照的だったオランダの面々。その重苦しい表情が、試合の険しさを物語るようでもあった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]