「自滅を招いた」2度のリードを失ったオランダ代表に母国メディアが疑問視　日本に対する“弱腰采配”を批判「なぜ突然、極端な5バックに？」

小川の強烈なヘディングで同点とした日本。オランダにとってこの1点がいかに重いものだったかは、ファンダイクの表情が物語る(C)Getty Images

日本にとっては貴重な勝点獲得、かたやオランダにとっては避けたかった勝ち点の喪失となった。

北中米ワールドカップ（W杯）F組の日本代表とオランダ代表の一戦が現地時間6月14日に行われ、2−2の引き分けに終わった。

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先手を取ったのは、オランダだった。主導権を握りながらスコアレスで折り返した後半の立ち上がり51分にセットプレーのセカンドボールを拾ったライアン・フラーフェンベルフのクロスボールに、攻め残っていたフィルジル・ファンダイクがヘディングで合わせて先制した。

相手の十八番とも言える形で失点を喫した日本だったが、ここから粘りを見せる。57分、左サイドでキープした久保建英から、中央でボールを受けた中村敬斗が鋭いフェイントで相手DFを外して右足を一閃。ニアに飛んだボールが鎌田大地に当たって、GKの指先をかすめてネットを揺らした。

64分にオランダがクリセンシオ・サマーフィルのゴールで勝ち越された日本だったが、後手に回らずに伊東純也、小川航基ら攻撃的なタレントを投入。前線に厚みを持たせ、時間が進むにつれて守勢に回っていった相手を押し込んでいく。そして、85分にCKで小川が強烈なヘディングシュートをねじ込んで同点。なんと2度のビハインドを追いついて見せたのだ。

結局、試合は2-2で終了。度重なるリードを保てず、勝ち点3をまさしく眼前で失ったオランダには、国内メディアから辛辣な意見が飛び交った。80分過ぎになって完全に逃げ切り体制に入り、弱気にも守勢に回ってしまった戦術を「深いところ守備陣形を敷いたことで自滅を招いてしまった」と嘆いた専門メディア『Voetbal Primeur』は「クーマン監督は落第点だ」と糾弾。弱腰とも言える采配を振るった63歳の智将の手腕を厳しく断じた。