【W杯2026】テレ朝『モーニングショー』で“松木さん”解説 SNSでも反響相次ぐ
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半に怒とうの展開を見せ、先制を許した後半12分に中村敬斗、再びリードを許したが、後半44分に小川航基が同点ゴールを決めた。オランダ相手に同点でゲームを終え、勝ち点1を獲得した。15日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）では、試合の様子を速報した。
【動画】決めた！日本、後半44分に同点ゴール
番組では、試合の様子を届けながら、松木安太郎氏によるコメントも紹介。「ちょっとパワーあるね！」「打て！」「よし！きたよ！」「やっぱ積極的にいったほうがいいね！」などといった“松木節”も全開で、SNS上でも「松木さん！」「テレ朝、収録していたのか！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一
番組では、試合の様子を届けながら、松木安太郎氏によるコメントも紹介。「ちょっとパワーあるね！」「打て！」「よし！きたよ！」「やっぱ積極的にいったほうがいいね！」などといった“松木節”も全開で、SNS上でも「松木さん！」「テレ朝、収録していたのか！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一