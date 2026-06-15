【風、薫る 第57回あらすじ】安、結婚したくないと言い出すりんらは話し合う
【モデルプレス＝2026/06/15】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第57話が、6月16日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。
一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第57話／6月16日（火）放送
結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。
一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】