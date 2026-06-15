◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。後半１３分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。

オランダのクーマン監督は試合を総括し、「非常に難しい試合だった。我々は日本に劣らない、非常に強いものを持っています。私は（結果を）ネガティブには見ていません。最近のフレンドリーマッチ（０●１アルジェリア、２〇１ウズベキスタン）から見ると、我々は成長している。ベストの試合ではないが、必ずしもネガティブではない。我々はオランダ。どの試合でもコントロールしようと思っている」と総括した。

２度リードしながら、２度も追いつかれた点には「我々はまずいタイミングでゴールされた。今日の引き分けは最低ライン。もちろん勝ちを望んでいた、２度もリードして、でも勝てなかった」と肩を落とし、「ただ、プレー内容はいいので、これから上がっていく」と前を向いた。

オランダは第２戦でスウェーデンと戦う。