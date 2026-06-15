「That’s beside the point」の意味は？話がズレているような場面で聞くかも！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「的外れだ」でした！

「That’s beside the point」は「それは本題と関係ない、それは的外れだ」というニュアンスのフレーズです。

相手が話していることが、議論している問題や決定することに関係がないと思うときに使います。

少しはっきりした言い方なので、友だちに使うときはトーンに注意してくださいね。

「That’s beside the point. We need to talk about the budget.」

（それは論点がズレているよ。予算について話す必要があるんだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。