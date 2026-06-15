フラワーミッフィーの期間限定ドリンク登場♡お誕生日を彩る特別な一杯に注目

ミッフィーの世界観を楽しめるドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」に、この季節だけの特別なドリンクが登場しました。2026年6月12日（金）より、ミッフィーのお誕生日を記念した期間限定メニュー「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」と、新たなレギュラーメニュー「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」の提供をスタート。見た目の華やかさと爽やかな味わいを兼ね備えた、初夏にぴったりの一杯をご紹介します♪

ミッフィーのお誕生日を祝う限定ドリンク

期間限定で登場する「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」は、6月21日のミッフィーのお誕生日を記念して開発された特別なメニューです。

価格は900円（税込）。人気のブルードレスをイメージしたブルーライチ風味の乳酸菌サイダーをベースに、グレープフルーツゼリーを加えた爽やかな味わいが魅力です。

さらに、ホイップクリームやヨーグルトアイス、ブルーのお花のもなか、アラザンをトッピング。まるでお祝いのケーキのような華やかなビジュアルで、写真映えも抜群です。

販売は2026年6月12日（金）からスタート。フラワーミッフィー浅草店とフラワーミッフィー天王寺ミオ店にて、テイクアウト限定で楽しめます。

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桃の甘み広がる新レギュラーメニュー

同日よりレギュラーメニューとして仲間入りするのが「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」です。

価格は600円（税込）。とろけるような桃の甘みとシュワっと弾ける炭酸の爽快感を組み合わせた、初夏にぴったりのドリンクとなっています。

コラーゲン入りの桃ゼリーを使用しており、ぷるんとした食感も楽しめるのがポイント。桃の豊かな香りとサイダーの爽やかさが重なり合い、暑い日のリフレッシュタイムにもおすすめです。

こちらも2026年6月12日（金）より、フラワーミッフィー浅草店とフラワーミッフィー天王寺ミオ店で販売。テイクアウト限定で提供されます。

フラワーミッフィーで楽しむ初夏のごほうび時間

フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク



価格：900円（税込）

フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー



価格：600円（税込）

今回登場する2つのドリンクは、それぞれ異なる魅力を持ちながらも、フラワーミッフィーらしい可愛らしさと季節感をたっぷり楽しめるラインアップです。

どちらもお買い物の合間やお出かけのお供にぴったり。ミッフィーファンはもちろん、可愛いドリンクが好きな方もぜひチェックしてみてください♡

発売日：2026年6月12日（金）

提供店舗：フラワーミッフィー浅草店、フラワーミッフィー天王寺ミオ店

備考：テイクアウト限定

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

まとめ

ミッフィーのお誕生日を祝う「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」と、新レギュラーメニューの「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」は、見た目の可愛さと爽やかな味わいを両立した注目のドリンクです。

暑さが増すこれからの季節にぴったりのごほうびドリンクとして楽しめるので、気になる方はぜひフラワーミッフィー ジュースガーデンへ足を運んでみてください。

心ときめく一杯が、素敵なひとときを演出してくれそうです♪