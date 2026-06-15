＜旦那、話にはオチを！＞夫婦の会話。返事はいつも「ふーん」話す意味が感じられない【第1話まんが】
私はスズカ（30代）。息子のライ（小1）を育てています。私と旦那（タツオ・30代）との生活は、燃えるような愛というほどでもなかったけれど、あまりケンカもなく穏やかに毎日を一緒に過ごしていました。けれど2人の関係が変わったのは息子が生まれてからです。息子は体が弱く、よく体調を崩します。けれど旦那は息子の面倒を見てくれたこともなければ、息子のために会社を早退したり休んだりしたことも一度もありません。そういったケアは、すべて私がやらなければいけないのです。
息子が保育園の時期は、私も旦那も正社員として働いていたのですが……。
旦那は、息子のために一度も早退や欠席をしてくれませんでした。そしてこのころから、私の雑談も聞いてくれなくなったのです。
私が会話しようとすると、テレビを見たまま「話すならオチをつけて」なんて言ってきます。
息子の話題にも、興味のあるそぶりをまったく見せません。旦那は、もともと無口な人でした。私がおしゃべりをしないと、一緒の空間でもシーンとなります。
なにを話しても興味がないのか、そもそも話を聞いているのかすらわからず、「話す意味」も感じられなくなっていきました。
旦那と話したい気持ちもなくなった私は、息子の行事などがあってもただカレンダーに書き込むだけにしました。そうしたからといって、旦那は気にしていないのか、来られないのか、見ていないのか……子どもの行事について私に聞いてきたことはありません。
旦那はもともと無口な人でしたが、「オチがないなら話さないで」とまで言われるとは……。私がしゃべらないと、家の中はシーンと静まり返っていて、旦那はその雰囲気の方が居心地がいいようです。でも私は必要なことはしゃべりたいし、必要じゃない雑談だってしゃべりたいです。それなのに、「ふーん」と興味がなさそうな返事をされたり、ハッキリと「聞きたくない」と言われたりしてからは、しゃべることも億劫になってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
息子が保育園の時期は、私も旦那も正社員として働いていたのですが……。
旦那は、息子のために一度も早退や欠席をしてくれませんでした。そしてこのころから、私の雑談も聞いてくれなくなったのです。
私が会話しようとすると、テレビを見たまま「話すならオチをつけて」なんて言ってきます。
息子の話題にも、興味のあるそぶりをまったく見せません。旦那は、もともと無口な人でした。私がおしゃべりをしないと、一緒の空間でもシーンとなります。
なにを話しても興味がないのか、そもそも話を聞いているのかすらわからず、「話す意味」も感じられなくなっていきました。
旦那と話したい気持ちもなくなった私は、息子の行事などがあってもただカレンダーに書き込むだけにしました。そうしたからといって、旦那は気にしていないのか、来られないのか、見ていないのか……子どもの行事について私に聞いてきたことはありません。
旦那はもともと無口な人でしたが、「オチがないなら話さないで」とまで言われるとは……。私がしゃべらないと、家の中はシーンと静まり返っていて、旦那はその雰囲気の方が居心地がいいようです。でも私は必要なことはしゃべりたいし、必要じゃない雑談だってしゃべりたいです。それなのに、「ふーん」と興味がなさそうな返事をされたり、ハッキリと「聞きたくない」と言われたりしてからは、しゃべることも億劫になってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと