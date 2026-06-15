1996年に清水エスパルスに入団し、2002年には日本代表として日韓ワールドカップ（以下、W杯）に全試合フル出場を果たした戸田和幸さん。2013年に現役引退して以降は指導者、解説者として活躍しています。

日本は2026 FIFA W杯 北中米大会で8回目のW杯に挑みます。掲げる目標は優勝。しかし前大会までは出場チームが32だったのに対し、今大会は48チームに増加。決勝トーナメントのラウンド数は1つ増え、優勝するには、このステージで5回勝たなければなりません。

インタビュー前編では、戸田さんにこれまでのサッカー選手としてのキャリアを振り返ってもらうと共に、戸田さんの視点から見た北中米W杯に挑む日本代表について語ってもらいました。

後編： 「これを達成するまでは死ねない」監督解任を経た今、戸田和幸が成し遂げたい目標

サッカー選手として、エリート街道を歩んできたわけではなかった

――まず戸田さんが現役引退を決断した経緯を教えてください。

生活するためには、ほとんどの人にとって仕事は必要なものだと思いますが、僕の場合は、好きなものがある日突然、職業に変わりました。そういう意味では、好きだから続けられた部分があるし、好きだからこそ、大きなストレスに感じてしまうときもありました。

常に上を目指してプレーをしてはいたけれど、年齢の問題もありましたし（※引退時の年齢は35歳）、大きな怪我も経験し、俯瞰して自らを見たときに“自分に市場価値はない”と判断しました。いつか誰にも終わりは訪れる。そう考える瞬間を迎えたときに、引退を決断しました。

――俯瞰して自らを見る力は、プロサッカー選手になる以前から備わっていたのでしょうか。

僕の場合はサッカー選手としていわゆるエリート街道を歩んできたわけではなく、結構きつい階段を上ってきたタイプです。そんな中で “どうやってこのきつい階段を登っていこうか”みたいな戦略は、小さい頃からずっと考えていた と思います。

高校では神奈川・桐蔭学園に進学するも、周りには自分より上手い選手がたくさんいて、3年生になるまで試合には出られませんでした。ハードなトレーニングをするだけの地獄のような期間を送っていたんです。

そんな中でも「どうやって試合に出よう」「さらに上のレベルに到達するには？」などと常に頭の中で課題を設定しながらもがいていました。そういった環境で生活していると、自分を客観視する能力が養われるんです。だって自分が置かれている現実をまず受けいれないといけませんから。

もちろんそういう状況で努力するのはキツいことの連続でしたけど、夢を追いかけたい気持ちが強かったので、なんとかその時期を乗り越えることができました。

望んでいないポジションに突然転向……「やるしかない」が日韓W杯フル出場につながった

――2002年の日韓W杯では日本代表のボランチとして4試合にフル出場しました。ある種、日本人選手として当時の“頂き”に到達したと思いますが、俯瞰して物事を見る力が、自らの能力を引き出したのでしょうか。

引き出したのかな。半分は運だと思います。プロになってから、ポジションが変わるとか色々ありましたからね。 職場で言えば、いきなり経験したことのない部署に異動するようなものですよ 。

――ポジションが変わったことでいうと、2021年シーズン開幕前のディフェンダーからボランチへのコンバートが印象的ですが、当時をどう振り返りますか。

ボランチは僕が望んだ場所ではなかったけれど、やってみたら周りから評価されました。そういう意味では貴重な経験でしたね。“自分が考えるサッカー選手はこうだ”というのは、22歳ぐらいのときにある程度固まっていたんです。もうプロ選手として4年間やっていましたから。

でも、ある日突然、当時チームを指揮していた上司（ゼムノビッチ・ズドラヴコ監督）から「こっちの部署（ポジション）で働け」と命じられました。経験もなく、準備期間もないまま「やるしかない」と受け入れて、プレーしていました。ただ、運がよかったというか、チームも強かったし、周りの選手にも恵まれて、ボランチとして評価されるようになったんです。

――その場で課せられたことを一生懸命にやっていたら、突如評価されたというのは面白いですね。

正直、課せられたものが何なのかもよくわかっていなかったんです。ただ、チームにボランチがいないから僕がやる。要はお鉢が回ってきちゃったんです。

――会社組織でもある話ですよね。

あると思いますよ。望んだ部署ではないところに異動させられることもあるじゃないですか。僕はサッカー選手でしたけど、同じような経験をしています。

――W杯では国民の大きな期待を背負う中で、全試合にフル出場しました。プレッシャーにはどう打ち勝ちましたか？

大会のメンバーに選ばれるまでのほうが、プレッシャーは大きかったです。だって、選ばれるかどうかわかりませんから。

――当時、戸田さんは順当に選ばれる選手だったと記憶していますが、選出前はプレッシャーを感じていたんですね。

周りからはそんな風に見えていたと思いますけど、僕はW杯を率いた（フィリップ・）トルシエ監督で、オリンピックの選考に落ちた経験があるので。ポジションが変わってから代表に呼ばれるようになりましたけど、名前を呼ばれるまでは、プレッシャーは感じていましたね。

実際に選ばれてからは、プレッシャーはなくなったんですけど、当時の日本代表は、2回目のW杯で、勝点を取ったことがありませんでした。そして開催国がグループリーグで敗退する例もなかった。最低限、そこはしっかりと超えていかなくちゃというのは感じていました。あの大会で惨敗していたら、日本サッカー界の盛り上がりに影響があることは明白だったので。

W杯で勝つのはラーメン屋の出店戦略と同じ。他国との比較が勝敗を分ける

――2002年のW杯は集中して臨まれたと思いますが、世界レベルの大会で結果を出すには何が必要だと考えますか。

チームとしては非常にシンプルですが、 個人の力と他国との比較、その上で試合に勝つために必要なゲームプランを組むこと だと思います。そして、できる限り選手たちがよい状態で本番を迎えるべく調整し、最高のパワーを発揮すること。これができれば、勝利に近づくと思います。

高いレベルの試合になると、よい選手をスタメンに並べるだけでは、勝てません。代表チームは基本、その国のトップ選手を選出するけれど、そんな中でも組み合わせは必要だし、選手間の相性もあります。

そして、大会を勝っていくために必要なのは、 “他国との比較” です。これはマーケティングリサーチみたいなものだと思います。例えばラーメン屋を開店して成功したいとなったら、開店するエリアのことを調べるじゃないですか。

同じエリア周辺にあるお店を把握した上で、この味、この価格設定ならいけるんじゃないかと判断してから、開店に至ると思うんですけど、サッカーも基本一緒です。まず自分たちの目標設定が何なのかを確認して、他国との比較が始まります。

当時の日本だったら予選グループを突破する、今だったらW杯優勝を掲げています。優勝の可能性がどれだけあるかは別として、少なくとも基準が変わったということは、考えなくてはいけないことも変わります。そこに到達するための選手、スタイル、チームとしての戦術が必要になってきます。こういった要素が合致して、その上で選手たちができるだけ高いパフォーマンスを発揮することで、はじめて目標に近づくと思います。

グループリーグ初戦の相手はオランダですけど、どうやったらまず勝てるのかを考えて、最終的には負けないこと。勝ち点1をしっかりと取りにいくことも大事です。そういう視点で選手を選んでいると思いますし、オランダの攻撃型という特徴と能力をしっかりとリサーチした上で、最終的に“日本はこれでいきます”と決断を下してくれるでしょう。

一方、この決断を間違うと、思ったような展開にならないことがサッカーには多い。ゲームプランは試合前に考えることだから、 始まってみたらまったく違う展開になる ことはざらなんです。ただ、そうなったとき、ピッチ外の人たちも含めて、しっかりと試合の状況を把握して、迅速に修正対応していくことが大切になっていきます。

会社でも最初に描いたプラン、チーム編成が思った通りに機能しないこともあると思います。始め方を間違えたら「じゃあ、どこまで戻りますか」などと修正案が話し合われると思うんですけど、サッカーも同じです。ただサッカーは修正を求められるスパンが短いですね。

W杯で勝ち上がっていくためには経験も必要。日本代表に期待することとは

――戸田さんは現在の日本代表をどのように見ていますか。

レベルは上がっているし、経験も積んでいます。前回のカタールW杯では、ドイツとスペインに勝っていますから。近年だとブラジルやイングランドといった強豪にも勝利している。いずれもW杯優勝国ですから。 確実に日本は強くなっていると思います 。

ただ、2025年、国際親善試合で勝利したときのブラジル代表メンバーを見てみると、GKのアリソン・ベッカー（リバプール）、DFのガブリエル・マガリャンイス（アーセナル）、マルキーニョス（パリSG）は招集されていません。W杯はこういった選手が加わった強豪国を相手にしながら勝ち抜いていかないといけないんです。

――いわゆる「主力」が集まって、チームとしての総力戦になるということですね。

親善試合とは全く別のチームになると思います。もちろん日本がブラジルに勝った事実は変わらないけれど、グループリーグを突破した先に戦うとなったなら、驚異そのものです。

なにより4年に1度しか開催されないW杯は世界中の人々を熱狂させます。普通の試合とは訳が違うと言い切れるほど圧倒的な熱量が渦巻きます。自分はプレーした経験もあるし、現地で見たこともあるけれど、本当に応援する側のモチベーションが尋常じゃない。南米の国では、大会を見るために家を売って駆けつける人もいるくらいですから。

そんな大会である種、平常心を維持しながら、ハードワークして、プレーをし続けなくちゃいけない。W杯を優勝するまでの道筋はエベレストを登頂するくらい過酷な道のりだと思います。

――そう聞くと、本当に険しいことがイメージできますね。普通の人ならまず登ろうともしませんし。

エベレストの登頂を目指しても誰もが達成できるわけではないじゃないですか。それこそ途中で命を落とす人もたくさんいます。デスゾーンを抜けなくちゃいけない。

今の日本の状態を見ると、主力の三苫薫選手、南野拓実選手あたりが出られないのは間違いなく痛い。ここに変わる経験、能力を有した選手は他にいませんから。けれど、それをネガティブに捉えるよりは、チームとしてやってきたことを信じて、本大会に臨むことが大事だと思います。

一番大事なのはやはり初戦 。オランダ戦でこけたら、短期決戦ゆえに、相当厳しくなります。

W杯で勝ち上がっていくためには経験も必要だと思います。日本は2大会連続で森保一監督が率いて、選手、スタッフも含めて、続いているものがあるじゃないですか。なにより前回大会でドイツ、スペインを撃破した選手もいる。甘い戦いなんてひとつもないことは百も承知だと思います。そんな選手たちでぜひ、日本代表のW杯の歴史を更新してほしいですね。

プロフィール 戸田和幸（とだかずゆき） 戸田和幸（とだかずゆき） 1977年、神奈川県相模原市生まれ。桐蔭学園高等学校を卒業後、1996年に清水エスパルスに入団。自国開催された「2002 FIFAワールドカップ」では日本代表として史上初のベスト16進出に貢献した。2003年にはプレミアリーグのトッテナム・ホットスパーFCに移籍。2004年に帰国し、数チームで活躍したのち、2013年シーズンをもって現役を引退。その後、解説者の道へ進み、2019-20シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ決勝の解説者も務めた。現在も解説者として活躍しながら、指導者としての道も歩んでいる。 X（旧Twitter） @Kazuyuki_toda Instagram @kazuyuki_toda_official YouTube 戸田和幸 「SHIN_KAISETSU」 X（旧Twitter） @Kazuyuki_toda Instagram @kazuyuki_toda_official YouTube 戸田和幸 「SHIN_KAISETSU」

取材・文：中山洋平

撮影：藤木裕之

編集：求人ボックスジャーナル編集部