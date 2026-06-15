1996年に清水エスパルスに入団し、2002年には日本代表として日韓W杯に全試合フル出場を果たした戸田和幸さん。

インタビューの後編では、2013年に現役引退して以降、指導者、解説者として活躍している戸田さんに、仕事論を語っていただきました。そして、戸田さんが今後成し遂げたいという“2つの目標”とはーー。

前編： 未経験ポジションからW杯フル出場できた理由。戸田和幸が語る、W杯で日本が勝つための条件とは

「サッカーの才能がなかったから」戸田和幸流のキャリアパスの切り開き方

――35歳でサッカー選手を引退されて、現在は解説者としても活躍されている戸田さんですが、試合中に起きている現象を的確かつリアルタイムで言語化する能力が高く評価されています。解説者に転身する際、自信はあったのでしょうか。

解説はいけると思っていました。他者はそう認識していなかったけれど、自分は“できる”という確信に近いものがあったんです。中学生のときから今に至るまで、サッカーノートを書き続けているんですけど、 体で表現するものを言葉に変換しながら、常に自分自身を見つめてきた んです。

解説業は選手生活を終えるまでに作っていた、自分のプラットフォームを“広げる”という感覚でした。現役時代、ポジションは後ろのほうでしたし、周りとの連携は多かった。コミュニケーションが重要だと思ってやってきていたし、そういった先に解説者ないしは指導者というルートができていくのかなと考えていました。

ただ、最初は誰も僕が解説をできると認識していなかったので、オファーはありませんでした。最初は、自分で解説する場所ができるように動いていましたね。

――サッカーノートをつけていたことで、プレーを言語化する能力が養われたんですね。

正直ノートをつけていたからなのかはわからないんですけど、感じていること、思っていることをそのまま書くと、文章としておかしいってわかるし、そういったことを繰り返していくうちに、感覚でプレーしていた部分を言葉として表現できるようになったのかもしれないですね。

それと、単純に昔からサッカーのことをすごく知りたいと思って、選手時代からたくさんの試合を見てきたので、自分の中で蓄積されたものがありました。パッと試合を見たときに、“今このチームはこういうことをしようとしているんだな”と、ポイントが瞬時にわかるようになったかもしれないです。

僕はサッカー選手としての才能が、残念なことになかったから、 自分でキャリアパスみたいなものを、見つけなきゃいけなかった んです。現役時代は地獄だなと思ったことはたくさんあったし、こうやって言葉で伝えるほど簡単ではなかったですけどね（笑）。

自分らしく振る舞うよりも、プロのサッカー選手でありたかった

――過去に「自分のやりたいことをしていてもプロになれないと思っていたので、高校からは自分のやりたいプレーは一切していない」と発言されていましたが、若い頃からキャリア形成を第一に考えていたんでしょうか。

僕自身、サッカー選手はチームが勝つためにやるべきことが求められるものだと考えていました。自分がプレーしたいポジションを遂行するだけでなく、例えば監督から「お前のポジションはこっちだ」と言われたとき、その場所でも高いクオリティのプレーができないといけない。 自分がプレーしたいポジションだけを望んだら、他に優れている選手が来たときに、控えにまわることになりますよね 。

サッカーという大きな枠組みがあって、その中に選手が存在します。僕もプロになったからには、上を目指すことを考えていたんですけど、そのときに“俺はこのポジションがいい”とか、“この役割がいい”と固執していたら上には到達できなかった。試合も一緒で、たいして走らずに、バトルもしないで、美しくプレーして勝ちたいと考えても、それができるかどうかは、自分たちのレベルと相手によるじゃないですか。

だから、試合に勝つために必要なことを考えることは選手として必要ですし、 個人を優先するよりも求められているものに応えるほうが重要 だと僕は思っています。

――“もっと自分らしく働きたい”とか、“私には他に合う場所があるんじゃないか”と悩んでいるビジネスパーソンも多いと思います。実際にそれで転職に動く人もいると思いますが、戸田さんは“自分らしさを諦めること”に抵抗はなかったですか？

自分らしさを諦めるという感覚はなかったですね 。サッカー選手として存在できなくなることが諦めですから。

小さいときはフォワードでプレーをしていて、小学校のチームではお山の大将をやっていたけれど、あのままのマインドでは絶対にプロにはなれていないですから。それでも、“これが俺らしさだ”と固執して、低いレベルで満たされるのか。 僕はそうではなく、絶対にプロ選手になりたかった 。“プロサッカーの世界で生きていきたい”となれば、当然それに必要な道筋を考えるじゃないですか。

ビジネスマンだったら、自分が得たいと考える理想の給与があるでしょうし、職種もあるでしょう。一方で、土日が休めればそれでいいという人もいると思います。各々が目標を立てて、そこに向かって動いていくと思うんですけど、それが自分らしさじゃないですかね。そして、 僕はなによりもプロのサッカー選手でありたかったんです 。

もちろん自分らしさを表現し続けられる一握りの選手もいます。アルゼンチンのリオネル・メッシ、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドとかね。ただこういった選手はプレッシャーも尋常じゃないでしょうね。世界中の注目を一身に集めるわけですから。もちろん報酬などの見返りも桁違いだと思いますけど。

――別競技になると米大リーグ・ドジャースに所属する大谷翔平選手もそうですよね。

そうですね。プロを目指すならこういったスーパースターを目指すのもひとつの道だし、自分自身も上を目指していました。つまり自分がどうなりたいかを考えて、そこから逆算して必要なことを続けていくことが大事です。

ただ残念ながら長い野球の歴史の中で大谷翔平という選手は1人しかいない。メッシもそうです。ビジネスに置き換えると、誰もが社長になれるわけではないし、会社に属しているのならば、置かれた環境の中で、自分の目標を定めて、どう行動していくかを考えることが大事だと思います。

戸田和幸がこの先で達成したい目標

――戸田さんがこの先の目標をどのように設定しているか教えてください。

昨年、SC相模原の監督業を終え、今はフリーとして活動していますが、現在の目標は2つあります。

1つ目は英語学習。現役時代、イングランドとオランダのチームにそれぞれ約1年半所属していて、選手だから単語を並べれば試合中のコミュニケーションは取れていたけれど、そのときは中学レベルの英語力でした。

僕のこれまでの人生を考えれば、サッカー以外でこんなに勉強していることはありません。先日、U-NEXTさんに声を掛けていただき、イングランドに行って三笘薫選手が所属するブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督に英語でインタビューをさせていただきました。三苫選手とは日本語で喋りましたけど（笑）。

今の期間で英語のレベルをグッと引き上げることは、行く行く監督、もしくはコーチをやる上でもすごく重要なことだと思っています。元々インタビューをしようと思って英語を勉強していたわけじゃないんですけど、U-NEXTさんから声を掛けていただいたとき、こんな素晴らしいお誘いに応えないのは違うだろうと思い、イングランドに行くことにしました。

――努力を続ける中で運が巡ってきたわけですね。2つ目は？

グラウンドに戻って監督として結果を出すことです。相模原は僕からすると“ここからだったのに”というタイミングで監督解任になったんです。相模原のフロントの考えもあったとは思うけれど、 僕の心の中にはくすぶっている気持ちがまだあって 。

元々グラウンドでプレーするところから始まっている自分のサッカー人生だから、やっぱりグラウンドで働くことが一番肌に合っていると感じています。今はオファーを待っている段階ですけど、引き続き英語を勉強して、この期間は自分の幹を太く成長させる時期かなと捉えています。

監督を解任されたということは、そういう要素があったということなので、その事実は受け入れないといけないと思っています。ただ、会社で例えるなら、僕としては、この戦略でやっていけば、これから売り上げが上がっていきますよ、という手応えがあった中での解任だったので、そこに対してもっと上手く立ち回る必要があったのでしょう。

なので、何としても監督で結果を出す。力があることをしっかりと証明しなくちゃなと思っています。これを達成するまでは死ねませんね。

プロフィール 戸田和幸（とだかずゆき） 戸田和幸（とだかずゆき） 1977年、神奈川県相模原市生まれ。桐蔭学園高等学校を卒業後、1996年に清水エスパルスに入団。自国開催された「2002 FIFAワールドカップ」では日本代表として史上初のベスト16進出に貢献した。2003年にはプレミアリーグのトッテナム・ホットスパーFCに移籍。2004年に帰国し、数チームで活躍したのち、2013年シーズンをもって現役を引退。その後、解説者の道へ進み、2019-20シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ決勝の解説者も務めた。現在も解説者として活躍しながら、指導者としての道も歩んでいる。 X（旧Twitter） @Kazuyuki_toda Instagram @kazuyuki_toda_official YouTube 戸田和幸 「SHIN_KAISETSU」 X（旧Twitter） @Kazuyuki_toda Instagram @kazuyuki_toda_official YouTube 戸田和幸 「SHIN_KAISETSU」

取材・文：中山洋平

撮影：藤木裕之

編集：求人ボックスジャーナル編集部