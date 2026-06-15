古江彩佳が最後に見せた“珍しすぎる”ガッツポーズ「入れてやろう」 西村優菜との“プラチナコンビ”で5位
＜ダウ選手権 最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞感情を表に出さない冷静沈着なプレーが持ち味の古江彩佳が、ツアー唯一のペア戦の最後に豪快なガッツポーズを見せた。
【写真】仲よし『Minis』が交わした、よろこびのハグ
それは最終18番パー3での出来事。浮島グリーンのピン位置は右手前で、少しでも外せば池ポチャ、ラフからの難しいアプローチが残る厄介なポジションだ。まずはペアを組む西村優菜が「勇気を持って打った」ティショットで勝負に出る。ボールはピンのさらに右、狭いショートサイドに落ちてチャンスを演出。すると古江も負けじとピン左サイド約5メートルにつけるショットを披露した。同組の岩井明愛＆千怜ペアも続けてチャンスにつけ、4人全員がピンに絡めるショットの競演。最終ホールは大きな盛り上がりを見せた。先にバーディパットを沈めたのは千怜。すると古江に気合がにじむ。「岩井姉妹と回っていい刺激があったんですが、先に決められちゃうとこっちも入れてやろうという気持ち」。お返しとばかりにきっちりと沈める。カップインした瞬間、普段コースで見せない力強いガッツポーズが飛び出した。最高の締めくくりで歓声を浴びたチーム『Minis』は、7バーディ・ボギーなしの「63」をマーク。渋野日向子＆勝みなみの『Hina Mina』に並ぶ日本勢最上位の5位タイで大会を終えた。古江はこれまでリン・シユ（中国）、アン・ナリン（韓国）と海外勢とのペアで参戦してきたが、今年は同級生の西村とタッグを組んだ。旧知の仲だけに、ラウンド中も並んで会話を交わし、時には談笑する場面も多く見られた。グリーン上ではラインを読み合うなど積極的にコミュニケーション。「気を遣わない日本語で話せたことも大きかった」と古江は振り返る。西村とのコンビネーションは、好結果を支えた大きな要因のだった。西村は初日には「安心感が大きかった」と古江の存在の大きさを口にしていた。だが、11番でのベタピンショットや最終18番の果敢なティショットなど、2人でつかんだ結果だ。それでも「（ショットが）良かったなんて言ったらすごく失礼というか、迷惑をかけちゃったので」と西村は謙遜。そこにすかさず古江が「良かったよね」とフォローを入れる。最後まで息はバッチ。「感覚は良くなってきている」と手応えをつかめたことは、西村にとって大きな収穫でもある。次週からは再び個人戦に戻る。「勉強になりましたし、ほれぼれするプレーを見せてもらった」。西村は、同級生であり、メジャー覇者でもある古江から受けた刺激を、今後の戦いにつなげていく。普段は決して見ることができない古江のガッツポーズに、復調の手応えをつかんだ西村。ペア戦で得たものを胸に、再びそれぞれの戦いへ戻る。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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