石川遼は今季自己最高の3位、杉浦悠太は21位 36歳が初優勝/米国下部ツアー
＜オキュネットクラシック 最終日◇14日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は最終ラウンドが終了した。
【写真】 石川遼の独特すぎる練習法“黒ホウキ”
首位と4打差の2位から逆転を目指した石川遼は、前半2つ伸ばしたものの、後半はパーが続く展開に。3バーディを奪い、ボギーもなく一日を終えたが、トータル12アンダーで優勝には手が届かなかった。それでも今季自己最高位の3位タイで、4日間を終えた。杉浦悠太は4バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル6アンダー・21位タイという結果だった。首位から出た36歳のザック・フィッシャー（米国）が、トータル14アンダーで優勝。3日目に「62」を出しトップに立つと、そのまま逃げ切ってコーン・フェリーツアー初優勝を挙げた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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