カブスの鈴木誠也外野手（31）が、右膝の違和感のため14日（日本時間15日）のジャイアンツ戦を欠場した。大リーグ公式サイトなど複数の米メディアが報じた。

鈴木は前日の試合で痛めた右膝の状態を確認するため、14日朝にオラクル・パークでランニングなどを行った。当初は指名打者として先発メンバーに名を連ねていたが、クレイグ・カウンセル監督が大事を取って欠場させる判断を下した。「本人は状態がいいと言っている。ただ、無理をさせないためにもう1日休ませることにした」とカウンセル監督。「本人は出場できると言っていたが、こちらは慎重に進めたい。今後は日々状態を見ながら判断していく」と説明した。

鈴木は13日（同14日）のジャイアンツ戦で、6対1の勝利に貢献する活躍を見せていた。しかし4回の守備で、マット・チャプマンの前方へ落ちる打球を追った際、勢いを止めようとして右膝に違和感を覚えた。捕球を諦めて急停止した際に足を不自然についたとみられ、その後のプレーを続けられず途中交代となった。球団は交代理由を「右膝の違和感」と発表。鈴木は2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表活動中にも右膝後十字靱帯を軽く損傷しており、その影響で今季開幕直後の出場が遅れていた経緯がある。

ただ、今回については本人も重傷ではないとの見方を示しており、カウンセル監督も予防的な措置であることを強調している。なお、鈴木を欠いたカブスは14日のジャイアンツ戦に1対5で敗れた。