「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）

阪神がサヨナラ負けで２カード連続の負け越しとなった。２−２の延長十回、５番手のドリスが２死一、三塁で山中に左中間を破るサヨナラ打を浴びた。打線は三回に佐藤輝の左犠飛で先制。１−１の五回には森下の左翼線への適時二塁打で勝ち越しに成功した。先発・西勇は４回５安打１失点。七回に３連投となる３番手・木下が１死三塁とされると、若月のゴロで二塁手・中野が本塁へ送球したが、間に合わず（記録は野選）同点に追いつかれた。９安打も１２残塁の拙攻にデイリースポーツ評論家の藤田平氏は「五回２死満塁で嶋村に代打を送って勝負を仕掛けていくべきだった」と指摘した。

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９安打を放ったが、１２残塁と拙攻が目立った。６番以下は坂本と熊谷の２安打のみ。中野、森下、佐藤輝ら上位が出塁しても、下位打線に回ってしまうと走者をかえせずに終わってしまった。

象徴的だったのは五回の攻撃だ。中野、森下の連続二塁打で勝ち越し、佐藤輝と大山の連続四球で２死満塁と塁が埋まった。打順は６番の嶋村に回ったが、嶋村は前の２打席で九里の前に凡退を繰り返していた。いずれも変化球で打ち取られており、この打席でも簡単に真っすぐを投げてこないことは予想がついた。案の定、全球チェンジアップで二ゴロに倒れた。

嶋村は九里に対して明らかに合っていなかっただけに、代打を送って勝負を仕掛けていくべきだった。一気に畳みかけられる場面で、ベンチには前カードのソフトバンク戦で安打を放っていた前川も控えていた。

そもそも立石をスタメンで起用しないのであれば、佐藤輝を三塁に戻して前川を最初から使う選択肢もあったのではないか。延長に入ってから福島や立石を代打に送ったが、より積極的なベンチワークに期待したい。