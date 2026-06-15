◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

MF堂安律は後半30分までプレー。土壇場で勝ち点1を勝ち取り、「非常にタフなゲームになったし、予想通りの展開になった」と振り返った。「2点目（2点差）にならないことが非常に大事」と前回大会の経験を踏まえ言い聞かせた。得点後、失点後はチームで集まって話し合うと決めていたといい、「焦れずにやれたというのは、技術や戦術以上にメンタリティ的に成熟したチームになっていると思うし、かなり手応えのある勝ち点1だったかなと思います」とうなずいた。

大会直前に主将のMF遠藤航がチームを離脱。新主将のDF板倉滉はベンチスタートとなり、堂安がキャプテンマークを巻いてプレーした。「このキャプテンマーク、キャプテンは遠藤航のものなので。重く考えるというよりは、今自分にできることをやろうと考えていた」と語った。

「チームを見れば、（前主将の吉田）麻也くんもいるし、板倉滉くんもいるし、ハセさん（元主将の長谷部誠コーチ）もいるし。10番で言ったら名波さん（名波浩コーチ）、シュンさん（中村俊輔コーチ）」と強力な日本チームメンバーに言及。「このような立場でやらせてもらっているのは非常にハッピーなことだし、ポジティブなエネルギーで試合に臨めた。すべてを出し切るつもりでやったので、初戦で勝ち点1を取れたのは大きい」と手応えを口にした。

また、MF久保、前田の両シャドーを絶賛。「彼ら2人の頑張りがなかったら、もっとやられていたと思うし、僕的には陰のMVPだと思うので」と称えた。