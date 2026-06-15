◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾。19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

負傷で離脱したMF遠藤航（リバプール＝33）から主将を引き継いだDF板倉滉（29＝アヤックス）はこの日は出番なし。ベンチには遠藤のユニホームも掲げられており「もちろん（今回の代表に）入れなかった選手みんなのやりたいという気持ちはあります。ただ、この合流して一回チームの中入った中で離脱してしまったということで、やっぱり一緒に戦いたいという思いは強い」とチームの思いを代弁した。

また「航君自身からもビデオメッセージが届いて」と明かし、「それでまたチームの士気は一個上がった部分もあったので、そういった意味で一緒に戦おうという思いでした」話した。内容については「航君の思いですね。それを聞かせてくれたし、自信持って戦ってくれという風に言ってくれていたので、心強かったです」と説明した。

メッセージが届いた日については「今日じゃないです、一昨日かな。多分一昨日」だといい、「やっぱりおのずと士気は上がりますし、みんながみんな航君のためにとかそういうわけじゃないですけど、一つのワンチームとして今日も挑めたかなと思います」と前主将の計らいに感謝した。

試合後には遠藤のユニホームを持ってスタンドのサポーターらにあいさつ。「航君もテレビで応援しているという風に伝えてくれていたので。航君のためにというわけじゃないですけど、またチームとしても結果を出さないと、という思いは非常に強くなって、この勝ち点1というのをポジティブに捉えたいです。航君も見ていてくれてたと思うので、そういった意味で掲げました」と振り返った。