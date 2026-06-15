「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

２大会ぶりの出場となったＦＩＦＡランク８位で過去３度の準優勝を誇るオランダは、同１８位の日本と２−２で引き分けた。欧州予選を６勝２分けと盤石の成績で１位突破し、２大会ぶりのＷ杯の舞台に帰ってきたオレンジ軍団だったが、悔しい初戦となった。

ファンダイクらのゴールで２度リードを奪う展開だったが、後半４４分にセットプレーから小川航基にヘディングでたたき込まれて、同点に追いつかれ、イレブンは呆然とした表情を浮かべた。

オランダメディアも厳しい論調。「Ｔｒｏｕｗ」は「クーマン監督の選手交代が裏目 勝利を最終盤で失う」と断じた。オランダは勝ち越し後に後半２５分に３人交代させるなど積極的に動いたが、後半３９分に日本の脅威となっていたハクポを交代させた直後に同点弾を被弾していた。

「ｄｅＶｏｌｋｓｋｒａｎｔ」も「交代選手の起用ミス」と論じ、ハクポの交代について「奇妙」と断じた。

試合後、ファンダイク主将は「最悪だった。複雑な気持ちだ」と振り返り、クーマン監督は「両チームに多くの良い瞬間があった試合」とし、日本について「単純に非常に強い。良いチームだ」と、称賛した。