【W杯2026】影山優佳「日本は本当にすごいチームです！」 現地でのグータッチ動画に反響
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半に怒とうの展開を見せ、先制を許した後半12分に中村敬斗、再びリードを許したが、後半44分に小川航基が同点ゴールを決めた。オランダ相手に同点でゲームを終え、勝ち点1を獲得した。タレントの影山優佳が、自身のXを更新し、現地の様子を伝えた。
【写真】現地から！影山優佳「日本は本当にすごいチームです！」
影山は「よく追いついた。日本は本当にすごいチームです！」と動画を添えて投稿。ファンからは「価値ある引き分けだった！」「グータッチ！」「お疲れ様！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一
【写真】現地から！影山優佳「日本は本当にすごいチームです！」
影山は「よく追いついた。日本は本当にすごいチームです！」と動画を添えて投稿。ファンからは「価値ある引き分けだった！」「グータッチ！」「お疲れ様！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一