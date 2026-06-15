更年期に急増する「びまん性脱毛症」の正体と、髪の寿命を縮めるホルモン減少の影響とは【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

＼更年期の症状と救世主エクオール／

抜け毛、薄毛などの髪のトラブルも急増

良質な睡眠でヘアサイクルを改善しよう

エストロゲンの減少は、頭髪にも影響をおよぼします。エストロゲンは髪の「成長期」を延ばし、髪の毛を太く長く育てる働きを担い、抜けては生え変わる「ヘアサイクル」を維持する役割を果たしています。したがってエストロゲンが減ると、このヘアサイクルが乱れがちに。抜け毛が多くなったり、毛が細くなってボリュームがなくなったりと、若い頃には経験しなかった頭髪トラブルが増えてきます。

典型的なのが「びまん性脱毛症」といわれる症状。抜け毛が増え、新しい毛が成長しにくくなり、髪の毛全体が少なくなって薄毛状態になります。更年期に入り、「急に髪の毛が細くなった」「髪を洗うと大量に毛が抜ける」などの症状を感じたら、びまん性脱毛症を疑ったほうがいいでしょう。

このような更年期の頭髪トラブルを防ぐには、生活習慣を見直すことが第一。なかでも、睡眠は重要です。就寝時間と起床時間を一定に保ち、１日最低でも６時間、できれば７時間以上の睡眠をとるといいでしょう。良質な睡眠は自律神経を整える効果があり、それによってヘアサイクルも改善傾向に。また、髪の毛が最も成長する22時～深夜2時の時間帯に睡眠をとることも有効です。

もちろん食事も大事。赤身の肉や大豆製品など、髪の毛の材料となるたんぱく質を日頃からしっかりとるようにしてください。

頭皮表面の髪が薄くなる「びまん性脱毛症」

「毛髪が抜けては生え、伸びては抜ける」というヘアサイクルが、エストロゲンの減少によって乱れることで、新しい毛が成長しにくくなり薄毛を引き起こします。

髪のトラブル解消に一番大切なのは「睡眠」

1日6時間以上（理想は7時間）睡眠をとることで、自律神経のバランスが整い、肌や髪のターンオーバーサイクルが改善します。

＼夜10時～深夜2時は髪が最も成長するタイミング／

ほかにも…

たんぱく質をとることたんぱく質は髪の材料となるため、日頃からきちんと摂取することが大切です。一度にまとめて吸収できないため、朝昼晩の献立にバランスよくとり入れていきましょう。 頭皮の乾燥をさけること（洗いすぎない） 禁煙 など

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。