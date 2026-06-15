今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月15日（月）〜6月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月15日（月）〜6月21日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
出かけることが増えて、刺激の多い1週間になりそう。自分よりスキルがある人や個性的な人に出会う場合もあるでしょう。相手から良いところを学んで、それを自分に活かせるようにすると良いかも。新しい恋愛を望んでいる人は、新しい靴を履いて出かけると◎
★ワンポイントアドバイス★
子どもの頃に好きだったアニメを観たり、音楽を聴いたりすると、やる気が湧いてきそう。カラオケで歌うのも良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【獅子座（しし座）】
出かけることが増えて、刺激の多い1週間になりそう。自分よりスキルがある人や個性的な人に出会う場合もあるでしょう。相手から良いところを学んで、それを自分に活かせるようにすると良いかも。新しい恋愛を望んでいる人は、新しい靴を履いて出かけると◎
子どもの頃に好きだったアニメを観たり、音楽を聴いたりすると、やる気が湧いてきそう。カラオケで歌うのも良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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