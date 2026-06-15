◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた

Ｗ杯デビューとなったＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、パルマ＝）は前半３分にＦＷ魔連のシュートを好セーブ。３４分には右ＣＫからマレンのヘディングシュートを阻止し、前半を無失点で抑えた。

だが、後半６分に右クロスからＤＦファンダイクに頭で決められて初失点。１―１の同１９分にＦＷシュメルビルに左足ミドルシュートをゴール左隅に決められ、２失点目を喫した。敗戦ムードが漂った同４４分にＭＦ鎌田大地のゴールで同点に追いついた。

鈴木は「ゼロで抑えて、カウンターだったり僕らの強みは生きながらも守備の時間が多くなった中で、後半に失点してしまったけど、チームの中で失点した後のプレーが大事と話してた。１点差をキープできたことが勝ち点１につながった。非常に大きな勝ち点１だと思う」と振り返った。

Ｗ杯デビュー戦で堂々とプレーした。「ゲームを楽しもうと思ったし、チームを助けたい気持ちが一番だった。もちろん２失点してしまったので反省しなければいけないけど、この勝ち点１を次につなげなければいけない。まだ１試合終わっただけなので、目標を達成するためにもまだ先は長いので、しっかり反省して次に生かしたい」と第２戦・チュニジア戦を見据えた。