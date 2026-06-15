ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１５日、俳優の中村玉緒さんが９日に肺炎のため亡くなったことを報じた。８６歳だった。

番組では、玉緒さんが出演した同局の「さんまのスーパーからくりＴＶ」、「ぴったんこカン・カン」などのＶＴＲを放送した。

「からくりＴＶ」で共演、「ぴったんこカン・カン」でＭＣだった総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「さんま・玉緒の夢スペシャルというお正月の特番があるんですが、今も続いているんですけれども」と同局の特番「さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろか」に触れ「もう３年くらい前から収録に来てくださることができなくなって。最初は手紙が届いていたんですが、その手紙も２年くらい前から届かなくなって…相当、体調がお悪いんだなという感じがしていましたけれども、今回、残念ながら、訃報が届いたということです。私自身も大変お世話になりました」と惜しんだ。

続けて「さんまのスーパーからくりテレビ…皆さんもご覧になっていただいた人もいるかと思いますけれども、（長嶋）一茂さんがいて、浅田美代子さんがいて、西村知美さんがいて、関根勤さんがいて、あの懐かしいメンバーを今も懐かしく思い出します。本当にお世話になりました」と万感の思いを込め玉緒さんへの感謝をささげていた。