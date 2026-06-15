後半４４分、同点ゴールをアシストした小川航基に足を引きずりながら駆け寄る久保建英（カメラ・山崎　賢人）　

写真拡大

◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組　日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

　ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。後半１３分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。

　先発したＭＦ久保建英は後半２５分過ぎに相手選手と接触。自ら交代をベンチに要求した。膝付近をさすりながら一度ピッチを離れ、治療を行おうとしたが、バツ印でプレー続行不可能をベンチに伝え、ピッチに倒れ込みながら無念の表情を浮かべた。後半３０分に途中交代となり、久保は足を引きずりながら、歩いてベンチに下がった。後半４４分の同点ゴールにはベンチから飛び出し喜んだが、足を引きずるような様子があった。

　森保一監督は久保の状態について「まだ詳細は、メディカルから報告は聞いてないですが、さきほど本人に歩行の部分でも（確認して）、自分で歩いていたので、できれば軽傷であることを願ってます。すみません、まだ、詳細は分かっていません」と明かした。