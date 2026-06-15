◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。後半１３分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。

先発したＭＦ久保建英は後半２５分過ぎに相手選手と接触。自ら交代をベンチに要求した。膝付近をさすりながら一度ピッチを離れ、治療を行おうとしたが、バツ印でプレー続行不可能をベンチに伝え、ピッチに倒れ込みながら無念の表情を浮かべた。後半３０分に途中交代となり、久保は足を引きずりながら、歩いてベンチに下がった。後半４４分の同点ゴールにはベンチから飛び出し喜んだが、足を引きずるような様子があった。

森保一監督は久保の状態について「まだ詳細は、メディカルから報告は聞いてないですが、さきほど本人に歩行の部分でも（確認して）、自分で歩いていたので、できれば軽傷であることを願ってます。すみません、まだ、詳細は分かっていません」と明かした。