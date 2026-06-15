◇W杯北中米大会1次リーグF組 オランダ2―2日本（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第1戦は14日（日本時間15日）、悲願の初優勝を狙うオランダ（FIFAランク8位）が日本（同18位）と2―2のドローに終わった。

試合後、ロナルド・クーマン監督は「日本が前半とは違う戦い方をしはじめた時はプレッシャーあった。チームのパフォーマンスには満足している。改善の余地はあるが、WBを抑えることができた。サイドでは私たちも頑張れた」とし、2度勝ち越しながら逃げきれなかったことには「今日の引き分けは最低ラインには達したと思う。2度リードしたのに勝てなかった。だからと言って我々のパフォーマンスが悪かったとは思わない。非常に難しい試合。私はネガティブにはみていない。必ずしもベストな試合ではないが、ネガティブにはとらえていない」とし、「相手の強さもあった」と日本の踏ん張りも称えた。

主将のDFファンダイク（34＝リバプール）は試合後「守備をしっかり固めていたのに、セットプレーから失点してしまったのは悔しい」と肩を落とした。終盤守備固めすることになった指揮官の采配については“不思議ではなかった”と理解を示した。

試合は後半6分、MFフラフェンベルク（リバプール）の右からのクロスをDFファンダイクが頭で合わせ先制ゴール。ゴール右隅へ見事にコントロールされたシュートが決まってリードを奪った。同19分に同点に追いつかれるも、スタメンに抜てきされた24歳FWシュメルビル（ウェストハム）が勝ち越し弾。A代表3試合目の出場にしてうれしい代表初得点となった。しかし勝利を目前にした同43分、MF鎌田に同点ゴールを決められ2―2ドロー。勝ち点1を分け合う結果に終わった。

ファンダイクはさらに「日本は非常にコンパクトな陣形をとっていたので、突破するのが難しかった。特に中盤は完全に封鎖されていた。そのため、より素早くサイドチェンジをしなければならなかった」と話した。