１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円２４銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円３６銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安だった。



米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方が注目されるなか、ドル円相場はおおむね１６０円台前半で推移した。イランのメへル通信が「米国との合意条件にはイラン周辺からの米軍撤退の確約などが含まれているもよう」などと伝えたことをきっかけに日本時間夕方に１５９円９０銭台に軟化する場面もあったが、イランの国営ヌールニュースが「米国との戦闘終結に向けた覚書の文言は最終決定されていない」と報じたことからドル売り・円買いは続かず。トランプ米大統領が合意内容を巡るイランの報道を批判したこともあり、ニューヨーク市場では一時１６０円３０銭台に上伸した。とはいえ、１５～１６日の日銀金融政策決定会合や１６～１７日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、積極的に動きにくいことから上値は限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５６８ドル前後と前日と比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS