糖尿病の「1型」と「2型」は何が違う？ 発症の原因やインスリンの働きの違い【医師解説】

糖尿病と一口にいっても、いくつかの型があります。代表的なものは「1型糖尿病」と「2型糖尿病」で、そのうち日本で圧倒的に多いのが2型糖尿病です。それぞれ発症の原因や治療法も異なるため、糖尿病を予防するためには理解を深める必要があります。そこで今回は「八木医院」の八木先生に、1型糖尿病と2型糖尿病の特徴について詳しく教えていただきました。

監修医師：

八木 孝（八木医院）

日本医科大学卒業。その後、日本医科大学 武蔵小杉病院内科専攻医、内分泌・糖尿病・動脈硬化内科病院講師を務める。2023年、東京都目黒区に位置する「八木医院」の副院長に就任。日本内科学会専門医・指導医、日本糖尿病学会専門医、日本内分泌学会専門医、日本病態栄養学会専門医。

編集部

糖尿病には1型と2型がありますが、何が違うのですか？

八木先生

そもそも、糖尿病は血糖値の高い状態が続く病気ですが、病態メカニズムによって1型と2型に大きく分類されます。1型糖尿病は、主に自己免疫のトラブルが原因となって、インスリンを作る膵臓のβ細胞が壊され、インスリンを出す力が弱まったり、インスリンが出なくなったりします。一方、2型糖尿病は、遺伝的要因に生活習慣が加わることでインスリンの効きが悪くなったり、出にくくなったりします。

編集部

もう少し詳しく教えてください。

八木先生

食べ物などで糖分を取り込むと血糖値は上昇しますが、膵臓から分泌されるインスリンの働きによって、糖が細胞の中に取り込まれ、血糖値は正常に戻ります。しかし、インスリンの働きが悪くなったり、出にくくなったりすると、糖は細胞の中に取り込まれなくなり、血糖値が高い状態が続きます。この状態が長く続くと、糖尿病を発症します。この流れは1型も2型も同じですが、そもそも「なぜ、血糖値が下がらなくなるのか」という原因が両者で異なるのです。

編集部

1型糖尿病の場合には、インスリンを作る膵臓のβ細胞が壊されるのが原因ということでした。

八木先生

はい。β細胞が壊れる理由として多いのは、免疫機能のトラブルです。免疫反応が誤作動を起こし、自分の細胞を攻撃してしまい、それによってβ細胞が破壊されてしまうのです。そのため、インスリンが出にくくなったり、まったく出なくなったりして、血糖値が高くなってしまいます。

編集部

2型糖尿病の場合には？

八木先生

遺伝的要因によるインスリンの分泌低下に、食べ過ぎや肥満、糖質の摂り過ぎ、運動不足などの生活習慣が加わってインスリンの働きが悪くなったり、出にくくなったりして、血糖値が高い状態が続くようになります。

編集部

2型は遺伝的要因に生活習慣が加わって発症するとのことでしたが、1型は遺伝するのですか？

八木先生

通常は遺伝しませんが、疾患の発症に関わる遺伝子が研究で報告されています。これらの遺伝子を持っている患者さんの場合には、同じ家族で発症するケースがみられます。

※この記事はメディカルドックにて＜糖尿病の「1型」と「2型」の違いはご存じですか? 発症しやすい人の特徴や進行リスクも医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。