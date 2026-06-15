ユニクロ「スヌーピーUT」メンズ新作が7月発売！オラフやルーシー、宇宙飛行士スヌーピーを大胆フィーチャー
2026年3月の第1弾でスヌーピーファンを楽しませた、ユニクロのUTコレクションとコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボシリーズ「PEANUTS PLAYFUL TIMES」。続編となる第2弾が2026年7月上旬、第3弾が7月下旬と立て続けに登場する。
【写真】個性派ぞろい！第2弾・第3弾全6デザインをチェック
コンセプトは引き続き「ピーナッツギャングたちの遊び心あふれる瞬間や独自のユーモア」。今回は、スヌーピーはもちろん、ウッドストックやルーシー、オラフなど、PEANUTSの世界を彩る個性豊かな面々が主役を務める。
■オラフにルーシー！個性派ぞろいの第2弾
メンズ向け「ピーナッツ UT／リラックスフィット」(1990円)は、ややゆったりとしたシルエットが心地よい。第2弾は全4色で、色ごとに異なるPEANUTSの仲間たちが主役を務め、クルーネックタイプとリンガーTタイプが2型ずつそろう。
ホワイトは、両耳を立てた驚き顔のスヌーピーに、「MY SUPPER DISH!(ごはんだ!)」というセリフが添えられたコミカルな1枚。
オリーブは、フロントの胸元にウッドストックの控えめな刺しゅう、バックに食パンで輪投げされたウッドストックを配置した、前後のギャップが楽しいデザイン。
注目は襟と袖口に配色パイピングを施したリンガーT仕様の2型。ダークグレーには、舌を出しておどけるルーシーが「BLEAH!(ベー!)」のセリフとともに登場。
ライトグレーは、スヌーピーの兄弟の中で1匹だけふっくらした体型のオラフが主役で、「I'M ROLY-POLY!(ぼくはぽっちゃり!)」のセルフ紹介がなんとも愛らしい。どちらも左袖にもさりげない刺しゅうが入り、抜かりなしの仕上がりだ。
■オンライン限定！宇宙飛行士スヌーピー登場の第3弾
第3弾「ピーナッツ UT／リラックスフィット」(1990円)は2型ともリンガーTで、店頭では取り扱われずオンラインストア限定の販売となる。
ブルーは、フロントに「I'M ON THE MOON!(月にいるよ!)」のメッセージ、バックにヘルメット姿で月面を歩くアストロノーツ・スヌーピーを配置。NASAがアポロ計画を進めた1960年代、安全飛行を啓発するキャラクターとしてスヌーピーが公式に起用された経緯を持つ、由緒あるビジュアルだ。
グリーンは「THE GANG'S ALL HERE!(みんな集合!)」のロゴとともに、ピーナッツギャングが勢ぞろい。チャーリー・ブラウンやライナス、ルーシーたちの楽しげな表情を眺めているだけで、ほっこりした気分になれる。
サイズは第2弾、第3弾ともにXS〜4XLの8サイズ展開(XS・XXL・3XL・4XLはオンラインストア限定。第3弾はすべてオンラインストアでの取り扱い)。人気アイテムは早期完売も予想される。7月の発売日には早めのチェックをお忘れなく！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】個性派ぞろい！第2弾・第3弾全6デザインをチェック
コンセプトは引き続き「ピーナッツギャングたちの遊び心あふれる瞬間や独自のユーモア」。今回は、スヌーピーはもちろん、ウッドストックやルーシー、オラフなど、PEANUTSの世界を彩る個性豊かな面々が主役を務める。
メンズ向け「ピーナッツ UT／リラックスフィット」(1990円)は、ややゆったりとしたシルエットが心地よい。第2弾は全4色で、色ごとに異なるPEANUTSの仲間たちが主役を務め、クルーネックタイプとリンガーTタイプが2型ずつそろう。
ホワイトは、両耳を立てた驚き顔のスヌーピーに、「MY SUPPER DISH!(ごはんだ!)」というセリフが添えられたコミカルな1枚。
オリーブは、フロントの胸元にウッドストックの控えめな刺しゅう、バックに食パンで輪投げされたウッドストックを配置した、前後のギャップが楽しいデザイン。
注目は襟と袖口に配色パイピングを施したリンガーT仕様の2型。ダークグレーには、舌を出しておどけるルーシーが「BLEAH!(ベー!)」のセリフとともに登場。
ライトグレーは、スヌーピーの兄弟の中で1匹だけふっくらした体型のオラフが主役で、「I'M ROLY-POLY!(ぼくはぽっちゃり!)」のセルフ紹介がなんとも愛らしい。どちらも左袖にもさりげない刺しゅうが入り、抜かりなしの仕上がりだ。
■オンライン限定！宇宙飛行士スヌーピー登場の第3弾
第3弾「ピーナッツ UT／リラックスフィット」(1990円)は2型ともリンガーTで、店頭では取り扱われずオンラインストア限定の販売となる。
ブルーは、フロントに「I'M ON THE MOON!(月にいるよ!)」のメッセージ、バックにヘルメット姿で月面を歩くアストロノーツ・スヌーピーを配置。NASAがアポロ計画を進めた1960年代、安全飛行を啓発するキャラクターとしてスヌーピーが公式に起用された経緯を持つ、由緒あるビジュアルだ。
グリーンは「THE GANG'S ALL HERE!(みんな集合!)」のロゴとともに、ピーナッツギャングが勢ぞろい。チャーリー・ブラウンやライナス、ルーシーたちの楽しげな表情を眺めているだけで、ほっこりした気分になれる。
サイズは第2弾、第3弾ともにXS〜4XLの8サイズ展開(XS・XXL・3XL・4XLはオンラインストア限定。第3弾はすべてオンラインストアでの取り扱い)。人気アイテムは早期完売も予想される。7月の発売日には早めのチェックをお忘れなく！
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