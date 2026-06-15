2026年3月の第1弾でスヌーピーファンを楽しませた、ユニクロのUTコレクションとコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボシリーズ「PEANUTS PLAYFUL TIMES」。続編となる第2弾が2026年7月上旬、第3弾が7月下旬と立て続けに登場する。

【写真】個性派ぞろい！第2弾・第3弾全6デザインをチェック

ユニクロ×PEANUTSの「PEANUTS PLAYFUL TIMES」第2弾＆第3弾


コンセプトは引き続き「ピーナッツギャングたちの遊び心あふれる瞬間や独自のユーモア」。今回は、スヌーピーはもちろん、ウッドストックやルーシー、オラフなど、PEANUTSの世界を彩る個性豊かな面々が主役を務める。

■オラフにルーシー！個性派ぞろいの第2弾

メンズ向け「ピーナッツ UT／リラックスフィット」(1990円)は、ややゆったりとしたシルエットが心地よい。第2弾は全4色で、色ごとに異なるPEANUTSの仲間たちが主役を務め、クルーネックタイプとリンガーTタイプが2型ずつそろう。

ホワイトは、両耳を立てた驚き顔のスヌーピーに、「MY SUPPER DISH!(ごはんだ!)」というセリフが添えられたコミカルな1枚。

「ピーナッツ UT／リラックスフィット(ホワイト)」(1990円)


第2弾のホワイトは、驚き顔のスヌーピーを大胆に配置


オリーブは、フロントの胸元にウッドストックの控えめな刺しゅう、バックに食パンで輪投げされたウッドストックを配置した、前後のギャップが楽しいデザイン。

「ピーナッツ UT／リラックスフィット(オリーブ)」(1990円)


バックには食パンで輪投げされるウッドストック


注目は襟と袖口に配色パイピングを施したリンガーT仕様の2型。ダークグレーには、舌を出しておどけるルーシーが「BLEAH!(ベー!)」のセリフとともに登場。

「ピーナッツ UT／リラックスフィット(ダークグレー)」(1990円)


舌を出しておどけるルーシーが「LUCY VAN PELT」のネームロゴと「BLEAH!(ベー!)」のセリフとともに登場


ライトグレーは、スヌーピーの兄弟の中で1匹だけふっくらした体型のオラフが主役で、「I'M ROLY-POLY!(ぼくはぽっちゃり!)」のセルフ紹介がなんとも愛らしい。どちらも左袖にもさりげない刺しゅうが入り、抜かりなしの仕上がりだ。

「ピーナッツ UT／リラックスフィット(ライトグレー)」(1990円)


スヌーピーの兄弟の中で1匹だけふっくらした体型のオラフ


■オンライン限定！宇宙飛行士スヌーピー登場の第3弾

第3弾「ピーナッツ UT／リラックスフィット」(1990円)は2型ともリンガーTで、店頭では取り扱われずオンラインストア限定の販売となる。

ブルーは、フロントに「I'M ON THE MOON!(月にいるよ!)」のメッセージ、バックにヘルメット姿で月面を歩くアストロノーツ・スヌーピーを配置。NASAがアポロ計画を進めた1960年代、安全飛行を啓発するキャラクターとしてスヌーピーが公式に起用された経緯を持つ、由緒あるビジュアルだ。

「ピーナッツ UT／リラックスフィット(ブルー)」(1990円)


「ピーナッツ UT／リラックスフィット(ブルー)」(1990円)


グリーンは「THE GANG'S ALL HERE!(みんな集合!)」のロゴとともに、ピーナッツギャングが勢ぞろい。チャーリー・ブラウンやライナス、ルーシーたちの楽しげな表情を眺めているだけで、ほっこりした気分になれる。

「ピーナッツ UT／リラックスフィット(グリーン)」(1990円)


「THE GANG'S ALL HERE!(みんな集合!)」のロゴとともにピーナッツギャングが勢ぞろい


サイズは第2弾、第3弾ともにXS〜4XLの8サイズ展開(XS・XXL・3XL・4XLはオンラインストア限定。第3弾はすべてオンラインストアでの取り扱い)。人気アイテムは早期完売も予想される。7月の発売日には早めのチェックをお忘れなく！

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC