◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾。19分に勝ち越されるも、終了間際の44分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

負傷で離脱したMF遠藤航から主将を引き継いだDF板倉滉（29＝アヤックス）はこの日は出番はなかった。2―2の激戦について「初戦から相当タフな試合だったなと思う。今回も先制される形で非常に難しかったと思うが、中の選手たちも非常に冷静に戦っていましたし、その結果最後2―2という形になったのかなと思う」と振り返った。

オランダに2度の先行を許したものの執念のドロー。日本イレブンが失点した際にピッチ上で輪になって話し合っていたことについては「試合前からそこの共有はできていた。失点した時、点を決めた時もそうですし、あとは今回給水タイムもあるので、そういうところで区切り区切りでちゃんと話し合うということはチームとしてやろうという話はしました」と明かした。

さらに「前大会もそうでしたけど、失点してそこからどう戦うかというところがこの大会非常に大事。もちろんディフェンスの選手としてはゼロで行きたいという思いはあるんですけど、どんな状況になっても落ち着いてやるべきことをやるということができていたのかなと思う」と話した。