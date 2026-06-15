『サバ缶』15年かけて繋いできた『宇宙サバ缶』 夢のクライマックス【第10話あらすじ】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）の第10話が15日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
■第10話あらすじ
寺尾瑠夏（伊東蒼）たち4期生が開発したサバ缶は、１年半の保存検査の結果、官能検査をクリアできずに認証は見送りに。しかし悔しい気持ちを吐露しながらも、「私たちの夢は後輩に託します！」という瑠夏たちの言葉は後輩の心を動かす。宇宙食サバ缶プロジェクトに興味を示さなかった藤倉彩花（池端杏慈）、水谷結（南琴奈）、吉瀬乃愛（蒼戸虹子）、桜庭美咲（横田真子）が5期生としてその夢を受け継ぐことに。
現在は教師を務める菅原奈未（出口夏希）たち１期生の時代から書き込まれてきた“黒ノート”を参考に実習を進める彩花たち。ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）の木島真（神木隆之介）から指摘されていた、長期保存でも変化しない「味」と「柔らかさ」の改良に挑んでいた。しかし自分の夢として「先輩たちの夢、私たちが叶（かな）えます」と意気込む彩花とは違い、乃愛たちにとってサバ缶を宇宙に飛ばすことは「先輩たちの夢」であり、その実習を引き受けているだけという姿勢。その気持ちのすれ違いから、作業にも影響が出てしまい…。
一方で、学年主任となった朝野峻一（北村匠海）に教育委員会から声がかかっていた。「宇宙食の認証が取れたら、学校を離れるかもしれない」という重大な決断を打ち明けられた奈未は複雑な思いを抱えていた。そしてついに、木島と皆川有紀（ソニン）を学校に迎え、最終審査の時が近づいていたー。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
寺尾瑠夏（伊東蒼）たち4期生が開発したサバ缶は、１年半の保存検査の結果、官能検査をクリアできずに認証は見送りに。しかし悔しい気持ちを吐露しながらも、「私たちの夢は後輩に託します！」という瑠夏たちの言葉は後輩の心を動かす。宇宙食サバ缶プロジェクトに興味を示さなかった藤倉彩花（池端杏慈）、水谷結（南琴奈）、吉瀬乃愛（蒼戸虹子）、桜庭美咲（横田真子）が5期生としてその夢を受け継ぐことに。
現在は教師を務める菅原奈未（出口夏希）たち１期生の時代から書き込まれてきた“黒ノート”を参考に実習を進める彩花たち。ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）の木島真（神木隆之介）から指摘されていた、長期保存でも変化しない「味」と「柔らかさ」の改良に挑んでいた。しかし自分の夢として「先輩たちの夢、私たちが叶（かな）えます」と意気込む彩花とは違い、乃愛たちにとってサバ缶を宇宙に飛ばすことは「先輩たちの夢」であり、その実習を引き受けているだけという姿勢。その気持ちのすれ違いから、作業にも影響が出てしまい…。
一方で、学年主任となった朝野峻一（北村匠海）に教育委員会から声がかかっていた。「宇宙食の認証が取れたら、学校を離れるかもしれない」という重大な決断を打ち明けられた奈未は複雑な思いを抱えていた。そしてついに、木島と皆川有紀（ソニン）を学校に迎え、最終審査の時が近づいていたー。