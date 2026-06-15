サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。試合終了から1分後、サッカー日本代表の公式Xが選んだ写真に反響が広がっている。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制すると、7分後に日本は中村敬斗のゴールで同点に追いついた。

後半19分に勝ち越しを許したが、後半途中出場の伊東純也、小川航基らが躍動。後半44分の同点ゴールは伊東が獲得したコーナーキック、そして小川のヘディングから生まれた。

劣勢でも諦めずに得た貴重な勝ち点1。試合終了から1分後、サッカー日本代表の公式Xが結果を伝える投稿で添えた写真は、先制許した絶望を救う同点ゴール・中村のものだった。

X上にファンにも反響が広がる。「ナイスゲームです！！！」「オランダ相手に引き分けたのはデカい」「朝から痺れた」「めちゃくちゃ興奮する試合でした！！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）