北中米W杯…アジアのレベル向上指摘する声も

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと2-2で引き分けた。格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1をつかみ、一足先に初戦を勝利した韓国のファンも衝撃を受けていた。

歓喜のシーンは後半44分。小川がヘディングシュートを放ったが、その前にいた鎌田の頭にボールが直撃。これがそのままゴールネットを揺らし、同点に。そのまま試合を終えた。

強豪オランダ相手に堂々の戦いぶり。X上では、韓国のファンからも次々に驚きの声が上がっている。

「日本は本当にうまいね。スピード、動き、連携に非の打ち所がないよ」

「引き分けたなら日本にとっては大成功だ、マジで信じらんねえ」

「日本、よくやったね！！ オランダ相手に引き分け！！ 本当に面白い試合だったよ！！」

「先制ゴール、逆転ゴールで食らって引きずられそうだったのに、しぶとくオランダを攻め立てて2ゴールも決めたのは本当にすごい」

韓国はチェコとの初戦に2-1で勝利し、オーストラリアもトルコに2-0。アジアサッカー連盟所属の国が好発進を切ったことに注目する声も多く「最近のアジアチームのレベルが確実に上がってる気がする」「アジアチームの初戦成績が素晴らしいですね」という声も多かった。



（THE ANSWER編集部）