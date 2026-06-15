【全文公開】『マリコさま』にずっと違和感…篠田麻里子 飛躍のウラにあった″神７″時代の苦闘と葛藤

ギャップに葛藤

「『AKB48』時代、″マリコさま″と呼ばれることが複雑でした。本当は王道のアイドルになりたかったし、″まゆゆ″みたいな可愛い呼び名がほしかった。良くも悪くも″マリコさま″が浸透したから、『好きな食べ物は焼き肉』なんてキャラに寄せたことを言うようにしていたんです。そんな自分に、最初はずっと違和感がありました（笑）」

’06年に『AKB48』に加入。第１回の選抜総選挙で３位に入り、’13年に卒業するまでグループの中心メンバーとして活躍した″神７″の一人、篠田麻里子（40）は、華やかなキャリアのウラで葛藤を抱えていた。

「ほかのメンバーより年上だったので、ＭＶでは先生役が多かったんです。本当はみんなと一緒に生徒役をやりたかった。『なんで私だけ？』と悩んでいました。今だったら″むしろオイシイ″と思えるけど、若い頃は周囲とのギャップが辛かったんです」

国民的アイドルグループで″マリコさま″を演じ終えた篠田は卒業後、女優として飛躍した。現在放送中の連ドラ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系）では、浮気した夫への復讐に駆られる忘我の女性を怪演。

７月クールのドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系）では、タワマンの最上階に暮らすヒール役のセレブ妻を演じる。

「『サレタ側の復讐』は″サレ妻″たちが復讐同盟を結成するダークな物語なんですけど、現場は本当に和気あいあいとしています。『おちたらおわり』もかなりヘビーな役なので、放送が始まるまではワクワク半分、不安半分です。主演の宇垣（美里・35）さんとはラジオ番組で共演したことがあります。当時、彼女は現役のTBSアナウンサーでしたが、まさか連ドラで再会することになるとは（笑）。ウガちゃんの人柄はよく知っているので、現場にはすごく入りやすかったですね」

人気アイドルグループの一員から、異彩を放つ″悪役″のオファーが相次ぐ女優へと転じた篠田。転機となったのは、27歳でグループを卒業した後の「燃え尽き症候群」だったという。

卒業後の燃え尽き症候群

「『AKB48』にいた頃、スケジュールは２年先までビッシリと埋まっていました。それが、卒業後は来週の予定すらゼロになった。何をすればいいのかまったくわからなくなったんです。体力もあって仕事はしたいけど、ここから先の私の夢って一体何だろう？ って。

あるとき、『海外に行こう』と思い立って、２週間くらいニューヨークに行ってみたんですよ。ブロードウェイで舞台を観ながら、″このステージに立っている人たちはとてつもない努力をしているんだろうな″と感銘を受けたんです。そしてようやく、『もう一度頑張ろう』と立ち上がることができました」

女優として再出発を図った篠田だったが、実はこの仕事にはコンプレックスを抱えていた。まだ『AKB48』がブレイクする前、ある映像作品の撮影現場での出来事が原因だった。

「私のセリフはたった一言でしたが、それを噛んでしまって。周りは『なんだあいつ』ってなりますよね。しかも休憩中に『このセリフ、いるの？』なんて声まで聞こえてきて……。悔しくて帰り道に『もう二度と演技の仕事はやりたくない！』と思ったのを覚えています。

グループ卒業後は時間と心に余裕ができた。それで『どうせ恥をかくなら、本番じゃなくて練習中にしよう』とお芝居のワークショップに通い始めました。

なかでも、三池崇史監督のワークショップに出会ったことは自分にとって大きかった。叫んだり戦ったりする演技を褒めていただいて、『自分の強みはこれだ！』と発見できたんです。映画『テラフォーマーズ』や舞台『醉(よ)いどれ天使』など、三池さんの作品にも何度か呼んでいただきました。それでも、演技に関してはまだまだ『プロ意識を持った素人』なんですが（笑）」

女優としての道を模索していた篠田が掴んだアタリ役が、’24年放送のドラマ『離婚しない男-サレ夫と悪嫁の騙し愛-』（テレビ朝日系）で演じた岡谷綾香だった。鈴木おさむが脚本を手掛けた本作で夫に不倫を目撃される妻・綾香を体当たりで演じ、ほぼ毎回差し込まれる過激なラブシーンも全力でやりきった。同作は、TVerなどの見逃し配信の再生数でテレビ朝日の全番組の初回記録を上回り、大きな反響を呼んだ。

「戦いの日々だった」20代

「オファーがきたときは、『私がこの役をやったら絶対注目されるだろうな』と思うと同時に、『地の底まで堕ちてしまうのではないか』という恐怖もありました。さすがに即答はできなかったですが、この役を別の女優さんが演じているところを見たら絶対に後悔するとも思った。ヒットメーカーの鈴木おさむさん直々のオファーだったことも背中を押してくれた。それで、『このチャンスは二度とこないかも』と覚悟を決めました」

苦労があったからこそ、その先の険しい道のりも平坦に思える。女優業での活躍は、『AKB48』時代から地続きのものだった。

「AKBにいた頃は、早朝から深夜まで働き詰めの日々でした。撮影や収録、生放送や取材対応にくわえて、劇場ライブに握手会まである。１週間で数時間しか眠れないこともありました。今でも撮影が深夜まで及ぶことはありますが、『あの時に比べたら全然マシだな』って思えるんです」

『AKB48』と共に走り抜けた20代は「戦いの日々だった」という。

「みんな、周囲とも自分自身とも戦っていたと思うんです。先日、（松井）珠理奈（29）に『当時の珠理奈は、自分が寝るのは死ぬときだけ、みたいに言ってたよね』って聞いたら『いや、絶対寝たほうがいいです』って（笑）。いつ選抜から外されるかわからない恐怖との戦いの中で、自分の長所をどうアピールしていけばいいのか常に考えていました。その結果が、″マリコさま″というキャラだったんですよね。今なら理解できます」

結婚に出産と、私生活が目まぐるしく変化した30代を、彼女は「自分探しの10年だった」と振り返る。

「20代はずっと自分にストイックで、それを周りにも求めてしまっていた。それが、徐々に″完璧を求めるのではなく、不完全なところをどうカバーするか″という意識に変わっていきました。一生懸命だったからこそ20代を走り抜けられたと思うし、後悔はまったくないですが、30代になっていつしか、『自分はもう激しい競争社会で戦ってはいないんだ』と思うようになっていたんです」

今年３月に40歳になった篠田。「戦い」と「自分探し」を経て迎えた不惑で、何を思うのか。

「平和、それから健康ですね。高すぎる目標を立てて、自分を追い込むことはもうしない。自分ができるだろう目標を立てて、一歩一歩そこに向かって進んでいく。これからの自分はそうやって育てていきたいです。最近、若いアイドルの子たちと接する機会が多かったんですが、もう後輩というより我が子を見ているような感覚になります（笑）。彼女たちもかつての私のように必死で戦っていると思います。その努力や苦労はいつか絶対に実を結ぶと信じて頑張ってほしいなと、陰ながら見守っています」

″マリコさま″の時代があったからこそ、自分や周囲の平和を心から願う今の彼女がある。演じることへの理解も深めた篠田が、充実した40代を歩み始めた。

『FRIDAY』2026年6月19日号より