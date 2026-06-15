【松戸小3女児殺害事件】「娘の夢をかなえる」はずが…こつ然と姿を消した被害者遺族の行方を追った

新聞やテレビが伝えることのない事件や事故の「その後」。当事者である「名も無き人たち」の声を独自取材し、短編ドキュメンタリーとして公開しているのがYouTubeチャンネル『日影のこえ』だ。

今回は同チャンネルにて先月公開された’17年の『松戸小３女児殺害事件』の遺族の“その後”を追った動画をテキスト化、一部編集して紹介する。事件後、千葉でレストランを開いていた遺族が突然、姿を消した。その行方を追ったドキュメンタリーだ。

福島県の山中の温泉地へ

秋の気配が、山あいの道にゆっくりと降りてくる。取材と、数年ぶりの再会のため、私たちはこの地へ向かった。

福島市内から車でおよそ１時間。福島県二本松市にある安達太良山（あだたらやま）のふもと、岳温泉（だけおんせん）。古くから湯治場として知られてきたこの場所に、観光地の風景とは少し異なる看板が立っている。

『RB（アールビー）ホテル』

ここを営んでいるのは、ベトナム出身のハオさんだ。私たちが、これまで取材を続けてきた人物でもある。ホテルの名前の由来についてハオさんは語る。

「RBは英語でリバース（rebirth）。 日本語の意味は、生まれ変わり。生まれ変わって、もう一度この世界に戻ってほしいなという気持ちを含めています」

“もう一度’’。その言葉の先に、ハオさんが思い浮かべている存在がいる。最愛の娘、リンちゃんだ。

ハオさんがSNSに投稿した動画に映る、笑顔で真っすぐにカメラに向かってくる少女。映像を撮っていたのは父・ハオさんだ。リンちゃんが小学校の文集に書いた将来の夢は「日本とベトナムをつなぐ、架け橋になりたい」。もし生きていれば、リンちゃんはこの春、大学生になっていた年齢だ。

’17年、千葉県松戸市。リンちゃんが登校途中に行方不明となる。２日後、隣接する我孫子市で遺体で見つかった。『松戸小３女児殺害事件』である。

殺人などの罪で起訴されたのは、リンちゃんが当時通っていた小学校の保護者会会長だったS受刑者（当時46）。’22年、最高裁で上告が棄却され、無期懲役が確定している。しかし、無罪を主張していたS受刑者から事件の動機や経緯が語られることはなかった。

私たちは、この事件をきっかけに、ハオさんへの取材を続けてきた。事件後、ベトナムに帰国するという選択もあったハオさん一家。それでも日本に残ることを選んだのは……娘の夢をかなえるためだった。

S受刑者の裁判が終結した頃、ハオさん一家は千葉でベトナム料理店を始めた。このチャンネルではじめて取り上げたのもその頃だった。’21年５月に店を取材したとき、ハオさんはある料理にまつわる思い出を話してくれた。

「春巻きをリンちゃんとお母さんがよく作ってくれた。一緒に作って（家で）食べていたんです」

その店は家族の時間が残る場所。リンちゃんの夢が込められた場所でもあった。ハオさんはこう語っていた。

「リンちゃんにはとてもやりたかったことがありました。ベトナムの料理とか文化を日本に紹介することです。だから、これから私にできることとして、リンちゃんがやりたかったことをやり、見たかった景色を見せてやりたい。そんな思いがあるからこそ私はこのお店を開けています」

「日本とベトナムの架け橋になりたい」

店には、リンちゃんが遺した夢が家族の選択として息づいていた──。

この取材から４年が経った。私たちの取材を最後に、「事件に関する取材対応は控える」と語ったハオさん。それでも私たちは、その後が気になっていた。

すると、ある日を境に店の明かりが消えていた。

リンちゃんの遺体が見つかった千葉県・我孫子市内の現場にはハオさんたちが建てた桜色の祠が残されている。雨の日も、どんなに暑い日もハオさんは毎月この祠に通っていた。だが、いつしか新しい花は置かれなくなっていた。

「これでリンちゃんの取材は最後にしてほしい」という、被害者遺族としてのハオさんの言葉が重くのしかかるなか、私たちは再び彼に連絡を取ることにした。

返信が来たのは数日経ってからだった。取材を受けるかどうか悩んでいたのだろう。ただハオさんは取材を快諾してくれた。「いま福島県に住んでいるので、遠いですけど大丈夫ですか」と。

家族がもう一度歩き出す場所に

現在、ハオさん一家が暮らしているのは、福島県の山あいだ。営んでいるのは、温泉の出るホテルと、ベトナム料理のレストラン。岳街道と呼ばれる道沿いに、見覚えのあるメニュー写真が並ぶ看板があった。

「 元々、旅館だったんですけど改修して、修理して、ホテルにした。２年くらい工事した」（ハオさん、以下同）

客室は洋室に改装され、海外からの宿泊客も泊まりやすい造りになっていた。露天風呂を備え、最大で60人以上が宿泊できるという。

「ここは100%、自然の温泉をつかっているのです。加工していないです」

──100%温泉ってあまりないですよね？

「ここは安達太良山があって、底に温泉があって、そこからここまで引いている。温泉だけ入る人もいる」

ハオさんは千葉県の店についても話をしてくれた。コロナ禍で閉めてしまったのだという。

千葉のお店から旅館まで直線距離にして200km以上離れている。遺体発見現場に建てられた祠には、年に数回、訪れるだけになっているという。ただリンちゃんは、いまも変わらずにハオさんの胸の奥底にいる。

「最初はここでホテルを経営することは考えていなかった。でも、娘の裁判のことがあって、いろいろ問題が発生した。それで購入して、娘の夢を含めてできることをやりたいと思ったので、RBをオープンしました」

ここもまた、「日本とベトナムの架け橋」として、リンちゃんの夢につながる場所だ。店を福島にオープンした理由についても明かしてくれた。それは、東日本大震災で突然‘‘日常’’を失った人たちの姿が、自分たちと重なったからだという。娘を失ってから日常に戻れない現実はいまも家族にはある。それでも、ハオさんはこの日本で生きていく道を選んだ。

ホテルのレストランのメニューに並ぶ春巻きやマンゴージュース。以前の取材でリンちゃんが好きだったと教えてくれたものだ。この場所を、家族がもう一度、歩き出す場所にしたい。そんな思いが、料理の一つ一つに込められている。

「日本とベトナムの交流の場所としたい。ベトナム人も来て、日本の方も来て、もちろん他の海外の人との交流の場所にもしたい。ベトナムの文化とか、ベトナムの料理も紹介できたらと思います」

岳温泉は交通の便が悪いこともあって、ハオさんは二本松駅前のビルを買い取り、ベトナム料理店と宿泊客の送迎場所を設けたそうだ。内装も自分たちで少しずつ作り上げている最中。できることを一つ一つ進めている。

一人の少女の命は突然、奪われた。それでも残された家族は、失われた夢を別の形でつなごうとしている。岳温泉の静かな山あいで、その歩みは、いまも続いている──。

取材・文：『日影のこえ』取材班