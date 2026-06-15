俳優のトム・ハンクスは、「トイ・ストーリー5」のサウンドトラックに歌手のテイラー・スウィフトが参加していることを隠されていたのは、キャスト陣が製作側から「信頼」されていなかったからだと感じているそうだ。同人気シリーズでウッディの声を担当しているトムは、テイラーがテーマ曲「I Knew It, I Knew You」を歌っていることをその曲のリリース当日まで知らなかったのだという。



【写真】どういう顔して会ったの？ トム・ハンクスとテイラー・スウィフト

E!ニュースにトムはこう話す。「僕らも知らなかった。実際のところ、リリース当日に言われたんだ」「『今晩9時に我々の映画のエンディングソングをテイラー・スウィフトがリリースするから』ってね」「僕は『映画はもう見たけど、テイラー・スウィフトの歌なんてなかったよ』と言うと、向こうは『分かってる』って感じでね。ひどい話だ。僕らは信頼されていなかったんだよ」



シリーズ第1弾から主役の声を務めているトムだが、自分はあくまでスタッフの1人だとして、「作戦を考えるチームがあって、僕はその一員ではないということ。だから僕は言われたことをやるだけなんだ」と続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）