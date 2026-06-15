西武の石井一成（32=写真）が昨14日の巨人戦の五回に決勝の3号ソロを放った。リーグ首位を快走するチームは、両リーグ最速で40勝に到達。交流戦は全カード勝ち越しを達成し、16日の阪神戦の1試合を残して優勝に王手をかけた。

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日本ハムからFAで加入した石井は今季ここまで30試合に出場し、打率.213、3本塁打。目立った成績は残していないが、チームに貴重な存在となっている。

広池球団本部長は石井を獲得した際、「二遊間を守れて、打つ方でも貢献できる」としたうえで、チーム編成の面で「競争の中で成長して、チームの成長スピードを上げたい」と、その意図を説明していた。

二塁は外崎、滝沢、平沢、遊撃には源田がいる。日本ハムで準レギュラーだった石井がここに加わることで、刺激を受けた選手は少なくない。内野陣の競争力向上と選手層の底上げに寄与しているのだ。

西武は一昨年の2024年、シーズン91敗を喫して断トツの最下位だったが、年を追うごとに成長を遂げているのは間違いない。