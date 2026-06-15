記者会見で語った

日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

勝ち点1をもぎ取った森保一監督は「選手たちがチーム一丸となって、タフに粘り強く戦い抜き、気持ちを切らさずに戦ってくれた」とチームをたたえた。

前半はスコアレスで折り返した日本だったが、後半5分にDFフィルジル・ファン・ダイクにヘディングでゴールを決められて先制を許した。直後の同12分にはMF中村敬斗のW杯初ゴールで一時は同点に追いつくも、同19分にはFWサマーヴィルに再び勝ち越しゴールを奪われた。それでも試合終了間際の後半44分に途中出場のFW小川航基のへディンがMF鎌田大地に当たってコースが変わり、劇的な同点弾となった。

FIFAランクでは格上の相手との対戦で価値あるドロー。「やはりオランダは強かったなという印象」と振り返ったが、「勝ち点1以上の価値があるドローだった。理想的でない流れでも、選手たちが準備してくれたことを実践してくれて、主体的に対応力を見せてくれた」と語った。（FOOTBALL ZONE編集部）