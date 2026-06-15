◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。森保一監督が試合後の会見に出席。会見の最後に自ら切り出し「オランダの指導者に、日本のサッカーの発展に貢献してくれた」と、異例とも言える感謝を口にした。

森保監督は会見の終盤に「オランダ人の記者もいっぱいおられると思うので、改めてオランダの皆さまに感謝したい」と切り出した。

続けて「私が日本代表になった時、ハンス・オフトさん（元日本代表監督）というオランダ人のコーチに育てていただいた。私だけでなく日本人の指導者が大きな影響を受け、日本のサッカーが発展した。ヤンセン監督も広島の監督として、日本のサッカーに貢献して下さった。私自身もフェイエノールトのクラブハウスに彼が眠っていると聞いて、そこに行かせていただいた。たくさんのオランダの指導者が日本のサッカーの発展に貢献してくださったので感謝したい」と語った。

試合は先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

日本は3大会連続での1次リーグ（L）初戦白星を逃したが、02年△10年○を含め、勝ち点を挙げた大会は全て1次Lを突破している。引き分けスタートは02年日韓大会以来。この時はベルギーに2−2で引き分けた。