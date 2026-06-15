◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。試合途中に国際映像で映った米国美女が話題となった。

後半28分に久保建英が倒れ込んで、ピッチの外で治療を受けていると国際映像では米国美女を捉えた。NHKの解説を務めた本田圭佑は「誰？」と反応した。

ネットでは「リヴ・モーガンじゃん！」「もしやWWEのリヴ・モーガンじゃない？」「さすがリヴ！」「まさか本人？？」などWWEスーパースターのリヴ・モーガンという推測が上がった。

リヴ自身もインスタグラムストーリーズでワールドカップを観戦している様子を投稿していた。試合後にはX（旧ツイッター）で更新。手のハートマーク絵文字とともに「Japan」と日本にエールを送った。

リヴは、WWEで女子世界王座を3度獲得する人気選手である。