◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。過去3戦未勝利の難敵相手に2度追い付いて2−2で引き分けた森保ジャパンを「凄まじい粘り」と称えた。

先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。同19分に勝ち越されるも、終了間際の44分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

本田は「凄いことですよね。こういう相手に失点するとその後ボロボロになって大敗するっていう流れがこれまでの日本代表だった。2回追い付けるって言うのは日本の底力が高くなった証拠」と成長を評価。

格上相手にドローに持ち込んだことに「凄まじいですよ。凄まじい粘り強さだと思う」とし、「日本代表の団結力ってトップレベル。トップオブザトップだと思う。失点した後の対応を見てもプレーの改善点を見ても思いました」と話した。

第2戦のチュニジア戦へ向けては「正直、チュニジアのことそんなに詳しくないんで」と前置きして「ボールを持てるかもしれない、一方でもしかしたら結構やってくる可能性もあるんで。向こうも（ボールを）持ちにくる、プレスをガンガン来て押し込まれる時間帯もある可能性もある」と展望を口に。

チュニジアと戦うモンテレイ競技場について「次メキシコでクーラー効いてる環境じゃないって聞いています」と言い、「どういうコンディションで挑めるか分からないんで、思ったよりも甘くないんじゃないかなっていう感じはします」と警戒を緩めなかった。