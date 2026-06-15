◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

左サイドを抜け出した久保からパスを受けた中村は1度、2度とボールタッチし、ファーを蹴るそぶりをみせながら、鋭く腰を回転させ、相手デフェンダーの股を抜き、ニアに決めた。

中村は「久保選手からパスもらった時、パスもらう前から来るだろうなっていうのは分かっていて。もらう前に自分自身、どういう形でシュートを打とうかっていうのはイメージできていた。もらってこうわざとちょっとマイナスに置いて、まあボリビア戦とちょっと似たような、わざと股をあかすようにしてファー打つふりしてニアっていうので。狙い通りのゴールでした」と自画自賛した。

「（ゴールは）本当に特別な感覚でしたけど、でも、サッカーってどこでやってもサッカーだと思っていて。まあ、イングランド戦もそうでしたし、ブラジル戦もそうですけど、やっぱりこういう大きな舞台だったり、強い相手に点取るっていうのはいつも喜びだし。今日ゴール取った時に、特別“今がワールドカップ”っていう感覚はしなかったです、正直」と話した。

それでも特有な緊張感はあった。「初めてのワールドカップで、しかも相手オランダというので、前半に関しては、あんまり足元にボールついてなかった」と振り返った。

三笘や南野が故障で代表から外れた。左サイドの攻撃の軸として大きな期待がかかる。「最終予選は彼ら2人が軸で左サイド貢献してくれてここまで来たので、本当に感謝したいですし。僕はワールドカップでスタメンで出られているのも彼らのおかげだと思ってますし。自分にやれることをやるだけ」と前を向いた。