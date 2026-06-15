ガーディアンズの主砲ホセ・ラミレス内野手（33）が、左手有鉤骨（ゆうこうこつ）骨折により負傷者リスト（IL）入りすることについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。

ラミレスは13日（日本時間14日）のタイガース戦で、5回の第3打席に内野フライに倒れた後、途中交代。検査の結果、左手の有鉤骨骨折が判明した。

ガーディアンズにとっては大きな痛手だ。チームはア・リーグ中地区でホワイトソックスと激しい首位争いを繰り広げている。14日はホワイトソックスがドジャースに勝利したため、両チームはゲーム差なしとなり、ガーディアンズは勝率の差で首位の座を明け渡した。ラミレスは今季72試合すべてに出場。打率や長打力は全盛期と比べるとやや物足りないものの、OPS.757を記録し、打線の中心として存在感を示していた。さらにア・リーグトップの24盗塁をマークするなど、走攻両面でチームを支えていた。有鉤骨骨折は野球選手に比較的多い故障として知られ、復帰までの期間には個人差があるものの、一般的には少なくとも1か月前後の離脱が見込まれる。

今春にはメッツの遊撃手フランシスコ・リンドアやダイヤモンドバックスの外野手コービン・キャロルが同じ故障を経験したが、いずれも開幕までに復帰した。一方でオリオールズの内野手ジャクソン・ホリディはリハビリ中に複数回の後退を経験し、メジャー復帰は5月中旬までずれ込んだ。ラミレス自身も2019年に同じ有鉤骨骨折で約1か月間離脱した経験がある。地区優勝を目指すガーディアンズにとって、攻守の要を欠く苦しい戦いがしばらく続きそうだ。